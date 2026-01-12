KOSMO KOSMO
Flashmob

Hosen runter in Londons U-Bahn: Skurrile Tradition trotzt Winterkälte

Foto: epa/HAYOUNG JEON
1 Min. Lesezeit |

Londoner trotzen Kälte und Konventionen: In Unterwäsche fuhren sie U-Bahn und sorgten für erstaunte Blicke der Mitreisenden. Eine skurrile Tradition mit Ursprung in New York.

Trotz kühler Temperaturen um sechs Grad Celsius und windiger Verhältnisse zogen am Sonntag zahlreiche Londoner ihre Hosen aus und fuhren in Unterwäsche U-Bahn. Die ungewöhnliche Aktion sorgte für Aufsehen unter den regulären Fahrgästen, die das Spektakel mit ihren Smartphones dokumentierten.

⇢ Von strengeren Essensregeln bis Aberglauben: Die seltsamsten Royals‑Traditionen

New Yorker Ursprung

Was in London mittlerweile zur beliebten Tradition geworden ist, nahm seinen Anfang ursprünglich in New York als „No Pants Subway Ride“. Die Veranstalter hatten die Teilnehmer angewiesen, im unteren Bereich möglichst alltägliche Kleidungsstücke zu tragen – mit dem Ziel, den Eindruck zu erwecken, man hätte schlichtweg vergessen, sich eine Hose anzuziehen.

KOSMO-Redaktion
