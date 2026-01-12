Spurlos verschwunden: Polizei bittet um Hinweise

Seit Samstag fehlt jede Spur einer 34-Jährigen aus Tillmitsch. Das Landeskriminalamt ermittelt in alle Richtungen, während Suchaktionen laufen.

In der Steiermark läuft eine Fahndung nach einer 34-jährigen Frau aus Tillmitsch bei Leibnitz. Die Mutter der Vermissten erstattete am Samstagabend Anzeige, nachdem sie ihre allein wohnende Tochter nicht mehr kontaktieren konnte. Bei einer Überprüfung der Wohnung durch Polizeibeamte wurde die Gesuchte nicht angetroffen. Mittlerweile kursieren auch im Internet und auf verschiedenen Social-Media-Kanälen erste Suchaufrufe nach der vermissten Frau.

⇢ Ottakring-Drama: Frau von Bewaffneten in Wohnung überfallen



Laufende Ermittlungen

Das Landeskriminalamt untersucht den Fall mit offenem Ergebnis, wie am Montag bekannt wurde. Die Ermittler schließen gegenwärtig „weder ein Verbrechen, noch einen Unfall oder einen Suizid gänzlich aus“, teilte die Landespolizeidirektion mit. Die Untersuchungen konzentrieren sich aktuell auf Befragungen im persönlichen Umfeld der Vermissten.

Parallel dazu laufen seit dem Wochenende organisierte Suchaktionen nach der verschwundenen Steirerin.