Monatelange Baustelle bringt Wiener Autofahrer an ihre Grenzen

Massive Verkehrseinschränkungen am Wiener Handelskai: Ab heute werden neue Wasserrohre verlegt, zwei Fahrspuren fallen weg und Umleitungen sorgen für Veränderungen.

Am Handelskai in Wien beginnen heute umfangreiche Bauarbeiten zur Installation neuer Wasserrohre. Verkehrsteilnehmer müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen, da auf einer Strecke von 200 Metern zwei Fahrspuren vorübergehend nicht nutzbar sein werden. Dennoch bleibt in jeder Richtung mindestens ein Fahrstreifen befahrbar. Die Bauarbeiten werden auch nachts und an Wochenenden durchgeführt, um die Bauzeit zu verkürzen.

Die Baustelleneinrichtung erfolgt in der Nacht zum Dienstag im Bereich zwischen Dr.-Natterer-Gasse und Meiereistraße in Wien. Für die Dauer der Rohrerneuerung im Kreuzungsbereich Handelskai/Meiereistraße wird laut MA31 (Wiener Wasser) eine Verkehrsumleitung eingerichtet. Wer zur Meiereistraße fahren möchte, muss künftig über Handelskai, Machstraße, Engerthstraße und Meiereistraße ausweichen.

Verkehrsanpassungen

Die Meiereistraße selbst wird während dieser Bauphase zwischen Olympiaplatz und Engerthstraße bis zum Handelskai als Einbahnstraße geführt. Auch im Kreuzungsbereich Handelskai/Dr.-Natterer-Gasse kommt es zu Verkehrsanpassungen. Die Dr.-Natterer-Gasse wird von der Engerthstraße bis zum Handelskai ebenfalls als Einbahnstraße eingerichtet.

Bauzeit-Prognose

Die gesamten Baumaßnahmen samt Verkehrseinschränkungen sollen voraussichtlich Ende Feber abgeschlossen sein. Die Erneuerung der Wasserrohre ist Teil der Bauarbeiten für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 18 bis zur U2-Station Stadion in Wien, deren Inbetriebnahme für den Herbst geplant ist.