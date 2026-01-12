Hackerangriff: Daten von 17,5 Millionen Instagram-Nutzern im Darknet veröffentlicht

Sensible Daten von 17,5 Millionen Instagram-Nutzern sind im Darknet aufgetaucht. Die brisante Kombination persönlicher Informationen öffnet Cyberkriminellen zahlreiche Angriffswege.

Ein massives Datenleck bei Instagram hat die persönlichen Informationen von rund 17,5 Millionen Nutzern offengelegt. Die Cybersicherheitsfirma „Malwarebytes“ deckte vergangene Woche auf, dass Hacker sensible Daten entwendet haben, die mittlerweile im Darknet zirkulieren. Betroffen sind unter anderem Benutzernamen, Wohnadressen, Telefonnummern und E-Mail-Kontakte. Laut dem Portal „Cybersecuritynews“ macht diese Datenkombination die betroffenen Nutzer besonders verwundbar für Identitätsdiebstahl, Phishing-Attacken und Social-Engineering-Methoden.

Schutzmaßnahmen empfohlen

Experten von „Malwarebytes“ raten Instagram-Nutzern zu erhöhter Wachsamkeit bei vermeintlichen Nachrichten der Plattform. Kriminelle könnten die Identität des Unternehmens vortäuschen, um Passwörter zu erbeuten. Als Schutzmaßnahmen empfehlen Sicherheitsexperten, bestehende Passwörter durch starke, einzigartige Alternativen zu ersetzen und die Zweifaktorauthentifizierung zu aktivieren. „Malwarebytes“ zufolge haben einzelne Kontoinhaber bereits authentische Benachrichtigungen zur Passwort-Zurücksetzung von Instagram erhalten.

Metas Reaktion

Möglicherweise steht der Sicherheitsvorfall in Verbindung mit einem API-Sicherheitsproblem, das Instagram 2024 betraf. Von Meta liegt aktuell (Stand 11. Jänner 2026, 14.30 Uhr) noch keine offizielle Stellungnahme vor, wie übereinstimmende Medienberichte bestätigen. Die 2010 von Kevin Systrom und Mike Krieger in San Francisco gegründete Foto-Plattform wurde 2012 von Meta (damals Facebook) für eine Milliarde Dollar (etwa 859 Millionen Euro) übernommen. Damals beschränkte sich die App auf reine Foto-Uploads.

Laut Reuters berichtete Meta-CEO Mark Zuckerberg im September 2025, dass Instagram inzwischen drei Milliarden monatlich aktive Nutzer verzeichnet.