Während Eier knapp werden: Bunte Ostereier schon im Januar

Die Vogelgrippe im Ausland bringt Österreichs Eierversorgung ins Wanken. Während Importware knapper wird, tauchen in manchen Supermärkten bereits bunte Ostereier auf.

Während im Ausland die Vogelgrippe grassiert, ist Österreich bislang von direkten Auswirkungen verschont geblieben. Dennoch spüren heimische Konsumenten die Folgen: Die Supermarktketten müssen ihre Lieferketten anpassen, da Importeier zunehmend knapper und kostspieliger werden. Besonders die verstärkte Nachfrage aus Gastronomie und Lebensmittelindustrie nach österreichischen Eiern führt dazu, dass für Endverbraucher weniger Ware verfügbar ist.

Die Handelsunternehmen arbeiten mit Hochdruck daran, potenzielle Versorgungsengpässe zu vermeiden. Trotz der angespannten Situation gelingt es den meisten Märkten derzeit noch, die Kundennachfrage weitgehend zu bedienen. Experten rechnen jedoch damit, dass die Lieferproblematik möglicherweise bis zum Osterfest anhalten könnte.

Frühe Osterdekoration

Mit Verwunderung stellen einige Supermarkt-Besucher fest, dass trotz der aktuellen Eierkrise bereits jetzt schon bunt bemalte Ostereier in den Regalen zu finden sind. Das frühe Erscheinen saisonaler Produkte hat sich mittlerweile etabliert – vergleichbar mit Lebkuchen, die regelmäßig schon im Hochsommer in den Regalen stehen.

Die Reaktionen der Verbraucher fallen unterschiedlich aus: Während einige das frühe Osterangebot begrüßen, äußerte ein Kunde Kritik: „Braucht es jetzt schon bunte Ostereier?“

Für manche Einzelhändler bietet die aktuelle Situation offenbar auch die Möglichkeit, sich frühzeitig auf das kommende Frühlingsfest einzustellen.