Kälte-Hammer: Neuer Rekordwert von –29 Grad lässt Österreich frieren!

In Liebenau-Gugu im Mühlviertel (Oberösterreich) wurde ein neuer Kälterekord für diesen Winter aufgestellt. In der Nacht fielen die Temperaturen auf minus 29 Grad Celsius – der tiefste bisher gemessene Wert in dieser Wintersaison. Die im Bezirk Freistadt gelegene Ortschaft hatte bereits in der Vorwoche die niedrigsten Temperaturen Österreichs verzeichnet. Liebenau im Unteren Mühlviertel befindet sich auf einer Höhe von 845 Metern über dem Meeresspiegel.

Neuer Tiefstrekord

Die Wetterstation in Liebenau-Gugu sorgte in diesem Winter bereits mehrfach für Aufsehen mit ihren extremen Temperaturmessungen. In der vergangenen Nacht wurde ein weiterer Tiefstrekord dokumentiert: Um 2.40 Uhr zeigte das Thermometer minus 29 Grad – ein Wert, der in der laufenden Wintersaison bislang unerreicht blieb.

Kältester Ort

Schon in der Vorwoche hatte Liebenau-Gugu den Titel des kältesten Ortes Österreichs inne. Am 8. Jänner wurden dort minus 27,9 Grad gemessen. Damit lag die Mühlviertler Ortschaft vor Schwarzau im Freiwald (Niederösterreich), wo das Thermometer auf minus 25,9 Grad sank.