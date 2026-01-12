In eisiger Dunkelheit verloren: Dramatische Rettung zweier 17-Jähriger

Auf der Saualm wurden zwei 17-Jährige von der Dunkelheit überrascht. Nach einem Notruf startete ein aufwendiger Rettungseinsatz mit Hubschrauber und Wärmebildkamera.

Zwei Jugendliche aus Wolfsberg starteten am Samstagnachmittag eine Wanderung von der Gießlhütte auf der Saualm in Richtung Ladinger Spitz. Die 17-Jährigen brachen gegen 13:30 Uhr auf, kamen jedoch aufgrund der schwierigen Schneeverhältnisse nur langsam voran. Mit Einbruch der Dunkelheit verloren sie die Orientierung und konnten nicht mehr weitergehen. In ihrer misslichen Lage setzten sie um 16:45 Uhr einen Notruf ab.

Umfangreicher Rettungseinsatz

Sofort wurde ein umfangreicher Rettungseinsatz koordiniert. Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei Wolfsberg rückte aus, unterstützt vom Polizeihubschrauber Libelle mit Wärmebildkamera sowie acht Kräften des österreichischen Bergrettungsdienstes. Den Einsatzkräften gelang es, die beiden Jugendlichen zu orten und sicher ins Tal zu bringen.

Die 17-Jährigen wiesen leichte Unterkühlungen auf, blieben ansonsten aber unverletzt und konnten nach der Bergung an ihre Eltern übergeben werden. Die zuständigen Behörden nutzen diesen Vorfall, um auf die spezifischen Risiken von Wanderungen unter winterlichen Bedingungen hinzuweisen.

Die Bedeutung einer sorgfältigen Tourenplanung wird dabei besonders betont.