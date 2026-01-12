Klein, schnell, tödlich: Kroatiens Kriegsboote für die NATO

Kroatien präsentiert NATO-Chef Rutte neues Kampfboot mit Raketensystem. Während des morgigen Arbeitsbesuchs von NATO-Generalsekretär Mark Rutte wird Kroatien eines seiner neuesten Produkte aus der heimischen Verteidigungsindustrie vorstellen – ein kompaktes Kampfboot, das trotz seiner bescheidenen Länge von nur 14,5 Metern mit einem beachtlichen Raketensystem ausgestattet ist.

Die Waffen haben eine Reichweite von bis zu zehn Kilometern. Ruttes Besuch ist Teil seiner Rundreise durch die NATO-Mitgliedstaaten, wobei die Treffen neben politischen und sicherheitspolitischen Themen auch zur Präsentation der kroatischen Militärindustrie genutzt werden.

Die kroatische Verteidigungsbranche verzeichnet derzeit ein deutliches Wachstum, das parallel zu den europäischen Bestrebungen nach verstärkter gemeinsamer Verteidigung verläuft. Das Interesse an Militärprodukten aus Kroatien steigt spürbar, neue Verträge werden unterzeichnet, und die Unternehmen der Branche betonen ihre Bereitschaft, auf die Anforderungen des europäischen und globalen Marktes zu reagieren. Eines der Unternehmen, das sich der NATO-Delegation präsentieren wird, ist Shadows Nautics, ein Spezialist für hochentwickelte Wasserfahrzeuge.

Innovative Kampftechnik

Besonders im Rampenlicht stehen die von Shadows Nautics produzierten Kampfboote. Trotz der kompakten Bauweise von nur 14,5 Metern Länge verfügen die Boote über leistungsstarke Kampfsysteme, erstklassigen ballistischen Schutz und ein Raketensystem mit vier Raketen, die eine Reichweite von bis zu zehn Kilometern erreichen. „Wir sind besonders stolz darauf, dass es uns gelungen ist, ein Raketensystem mit ernstzunehmender Reichweite in ein so kompaktes Boot zu integrieren“, betonte Marko Kosuljandic, Vertreter des Unternehmens.

Das Unternehmen stellt zudem Mehrzweckboote her, die sowohl für Patrouillenfahrten, Such- und Rettungseinsätze und medizinische Transporte als auch im zivilen Bereich eingesetzt werden können. Kosuljandic bestätigte, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einer französischen Werft befindet, die die kroatischen Boote zusätzlich bewaffnen und an Endkunden ausliefern würde. Darüber hinaus steht ein Treffen mit dem katarischen Verteidigungsminister bevor, was auf Ambitionen hindeutet, auch im nahöstlichen Markt Fuß zu fassen.

Nach seinen Angaben liegt der Grundpreis eines Bootes ohne Bewaffnung bei etwa 950.000 Euro, wobei der endgültige Preis vom Niveau des ballistischen Schutzes und den spezifischen Anforderungen des Käufers abhängt. „Unser Vorteil liegt in der Weltklassequalität zu einem deutlich günstigeren Preis im Vergleich zur Konkurrenz. In manchen EU-Ländern ist es kostengünstiger, ein kroatisches Boot zu kaufen als ein einheimisches“, unterstrich er.

Wachsende Verteidigungsindustrie

Shadows Nautics hat kürzlich einen Investitionszyklus im Wert von sechs Millionen Euro in der Industriezone Podi bei Sibenik abgeschlossen. Dadurch konnte die jährliche Produktionskapazität von fünf auf acht bis zehn Boote gesteigert und die industrielle Basis des Unternehmens erheblich gestärkt werden. Das Unternehmen pflegt seit Jahren eine enge Zusammenarbeit mit dem kroatischen Verteidigungsministerium, wartet bereits im Einsatz befindliche Boote und hat bisher zwei Patrouillenversionen geliefert.

Kroatien hat der Ukraine bereits Militärhilfe im Wert von 240 Millionen Euro geleistet, während die Gesamthilfe einschließlich anderer Unterstützungsformen etwa 350 Millionen Euro beträgt. Gleichzeitig beteiligt sich das Land finanziell an NATO-Fonds für die Beschaffung amerikanischer Militärausrüstung für die Ukraine. Für das Jahr 2025 hat Kroatien 931 Millionen Euro für die Verteidigung veranschlagt – mehr als zwei Prozent des BIP – und gehört damit zu jenen NATO-Ländern, die die Bündnisziele erfüllen.

