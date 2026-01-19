Krebs vorbeugen: MedUni Wien lädt junge Leute zur Vorsorge!

Krebserkrankungen bei jungen Erwachsenen nehmen weltweit zu. Der Wiener Krebs-Vorsorgetag reagiert darauf mit einem speziellen Angebot für Jugendliche und Eltern.

Der Krebs-Vorsorgetag in Wien richtet sich am 31. Jänner erstmals gezielt an junge Menschen und deren Eltern. Zusätzlich wird die HPV-Impfung direkt vor Ort angeboten. Wie am Montag aus einer gemeinsamen Mitteilung des Comprehensive Cancer Centers (CCC), der MedUni Wien und des AKH Wien hervorgeht, steigen Krebserkrankungen bei jungen Erwachsenen weltweit an. Besonders häufig treten dabei Darm-, Brust-, Magen-, Bauchspeicheldrüsen- und Leberkrebs auf. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 30 bis 50 Prozent aller Krebserkrankungen durch angepassten Lebensstil, Impfungen oder veränderte Umweltbedingungen vermeidbar wären.

Die österreichischen Daten bestätigen diesen internationalen Trend: Zwischen 1996 und 2020 wurden mehr als 56.000 Krebserkrankungen bei jungen Erwachsenen diagnostiziert. Die häufigsten Diagnosen waren Brustkrebs mit 47,3 Prozent, gefolgt von Darmkrebs (12,8 Prozent) und Lungenkrebs (11,3 Prozent). Laut Eva Schernhammer, Leiterin der Abteilung für Epidemiologie im Zentrum für Public Health der MedUni Wien, sind weitreichende Präventionsmaßnahmen dringend erforderlich. „Es besteht dringender Forschungsbedarf hinsichtlich der Expositionen in jungen Jahren und der Wechselwirkungen verschiedener Faktoren im Laufe des Lebens“, ergänzte sie.

Hauptrisikofaktoren identifiziert

Internationale Statistiken zeigen, dass Krebserkrankungen vermehrt Menschen der Generation X und Millennials betreffen. Schernhammer erklärte in ihrer Keynote: „Zu den Hauptrisiken zählen eine Ernährung mit vielen ultra-verarbeiteten Lebensmitteln, der frühe Einsatz von Antibiotika, Übergewicht, Bewegungsmangel, Alkohol und möglicherweise endokrine Disruptoren und andere Chemikalien.“

Die Veranstaltung des CCC von MedUni Wien und AKH Wien findet von 10 bis 13 Uhr im Van Swieten Saal in Wien-Alsergrund statt. Besucher haben die Möglichkeit, in Vorträgen und persönlichen Gesprächen mit führenden Fachleuten ihr individuelles Risiko zu besprechen und sich über Krebsvorsorge zu informieren. Für alle, die nicht persönlich teilnehmen können, wird ein Livestream angeboten. „Veranstaltungen wie der Krebs-Vorsorgetag sind von großer Bedeutung, denn so haben wir die Möglichkeit, Aufklärungsarbeit zu betreiben und können möglicherweise mithelfen, die eine oder andere Erkrankung frühzeitig zu erkennen oder sogar zu verhindern“, betonen Gabriela Kornek, Ärztliche Direktorin des AKH Wien und Mitglied des Leitungsteams der CCC Cancer School, sowie Shahrokh Shariat, Leiter des CCC Vienna, gemeinsam.

Kostenlose HPV-Impfung

Ein besonderes Angebot zur aktiven Vorsorge ist ebenfalls Teil der Veranstaltung: Im Health Mobil der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze können Personen zwischen 21 und 29 Jahren, die bis Ende 2025 eine erste HPV-Impfung erhalten haben, die kostenlose zweite Impfung bekommen. Das mobile Gesundheitszentrum steht vor Ort bereit und bietet kostenlose Beratung sowie Impfungen ohne vorherige Anmeldung an.

Die Veranstaltung findet am Samstag, dem 31. Jänner 2026, von 10 bis 13 Uhr im Van Swieten Saal der MedUni Wien in der Van Swieten Gasse 1a in Wien-Alsergrund statt. Alternativ kann die Veranstaltung per Livestream verfolgt werden.

Das detaillierte Programm sowie die Anmeldemöglichkeit zum Krebs-Vorsorgetag sind online verfügbar.