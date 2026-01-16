Metalldiebe auf Tour: Vater und Sohn plünderten halb Österreich

Vater und Sohn auf Beutezug: Ein rumänisches Duo reiste gezielt nach Österreich, um Metallschrott zu stehlen. Nach 42 Straftaten klickten nun die Handschellen.

Bei einer Verkehrskontrolle in Eferding (Oberösterreich) ging der Polizei am 6. Dezember ein 44-jähriger Rumäne ins Netz, der gemeinsam mit seinem Sohn für eine umfangreiche Einbruchsserie verantwortlich sein soll. Die Ermittler konnten dem Duo insgesamt 42 Straftaten nachweisen, bei denen es gezielt auf Kupfer- und Messingschrott abgesehen hatte.

Die kriminellen Aktivitäten begannen im Juni mit einem Einbruch in ein Unternehmen in Enns. Nach intensiven Ermittlungsarbeiten geriet der 44-Jährige ins Visier der Behörden, woraufhin die Staatsanwaltschaft Steyr eine Festnahmeanordnung ausstellte.

Geständnis abgelegt

In seiner Befragung legte der Hauptverdächtige ein Geständnis ab und belastete auch seinen Sohn als Mittäter. Laut Polizei reisten die beiden wiederholt eigens für ihre Beutezüge nach Österreich ein.

Tonnenweise Beute

Die Diebe erbeuteten mehrere Tonnen Metallschrott und nutzten für die Zwischenlagerung des Diebesguts abgestellte Fahrzeuge auf Pendlerparkplätzen, von denen einige nicht mehr verkehrstauglich waren.

Während der 44-jährige Haupttäter in die Justizanstalt Garsten (Oberösterreich) überstellt wurde, erfolgte die Anzeige gegen seinen Sohn auf freiem Fuß.