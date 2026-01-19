Rottweiler stürzt sich auf Baby – Schwangere flieht in Panik

Ein Rottweiler attackierte im Allgäu (Bayern) einen Kinderwagen, wobei eine schwangere Frau ihr elf Monate altes Baby gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Die Polizei berichtete, dass die Mutter mit ihrem Kind einen Spielplatz besuchte, als der Hund plötzlich angriff. Bei ihrer Flucht vor dem Tier stürzte die Frau mit ihrem Kind, beide blieben jedoch unverletzt.

Fehlende Sicherheitsmaßnahmen

Der 37-jährige Hundehalter entfernte sich zunächst vom Ort des Geschehens, konnte aber später von den Beamten identifiziert werden. Ermittlungen ergaben, dass der 13 Monate alte Rottweiler weder einen Maulkorb trug noch einen Wesenstest absolviert hatte. Bei dieser behördlich anerkannten Verhaltensprüfung wird das Gefahrenpotenzial eines Hundes eingeschätzt – ein Verfahren, das besonders bei auffälligen Tieren und Listenhunden wie Rottweilern zur Anwendung kommt.

Der Besitzer hatte laut Polizeiangaben offensichtlich Schwierigkeiten, sein Tier zu kontrollieren.

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag.