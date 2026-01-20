KOSMO KOSMO
Naturschauspiel

Himmlisches Feuerwerk: Polarlichter verwandeln Österreichs Nachthimmel

(FOTO: EPA / PATRICK PLEUL)
1 Min. Lesezeit |

Ein seltenes Himmelsschauspiel verzauberte in der vergangenen Nacht die Bewohner Mitteleuropas. Vom nördlichen bis zum südlichen Teil des Kontinents tanzten farbenfrohe Lichtvorhänge in Grün-, Violett- und Rottönen am nächtlichen Firmament – ein Naturphänomen, das in unseren geografischen Breiten nur äußerst selten in solcher Intensität zu beobachten ist.

Besonders spektakuläre Fotodokumente entstanden in Wartberg ob der Aist in Oberösterreich sowie im Skigebiet Shuttleberg nahe Kleinarl im Pongau.

Wissenschaftliche Erklärung

Wissenschaftlich betrachtet handelt es sich bei diesem beeindruckenden Naturereignis um die Folge verstärkter Sonnenaktivität. Fachleute bezeichnen das Phänomen als geomagnetischen Sturm, der die oberen Atmosphärenschichten zum Leuchten anregt und die normalerweise nur in polnahen Regionen sichtbaren Lichter ausnahmsweise bis weit in mittlere Breitengrade vordringen ließ.

