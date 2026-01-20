Gottschalks Erben? Kaulitz-Zwillinge vor Sensation im ZDF

Deutschlands berühmteste Zwillinge vor TV-Sensation: Bill und Tom Kaulitz könnten bald die Nachfolge einer Fernsehlegende antreten und ein Kultformat neu beleben.

Die Spekulationen nehmen Fahrt auf – und diesmal mit beachtlicher Intensität. Das ZDF hält sich zwar noch offiziell zurück, doch ein kryptischer Instagram-Beitrag scheint die Fernsehsensation bereits anzukündigen. Zu sehen sind Deutschlands prominenteste Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, begleitet von einem vielsagenden Text: „Die Katze hat uns ein paar Mäuse vor die Tür gelegt! Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY … ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord?“

Verschiedenen Medienberichten zufolge plant der Mainzer Sender eine aufsehenerregende Wiederbelebung des Unterhaltungsklassikers „Wetten, dass..?“, der zuletzt 2023 mit Thomas Gottschalk ausgestrahlt wurde. Die Fangemeinde lässt sich von den scherzhaften Andeutungen jedoch nicht täuschen – die meisten vermuten sofort das Comeback der Samstagabendshow. Insider-Informationen deuten darauf hin, dass die Entscheidung für die Kaulitz-Brüder als neue Gastgeber bereits gefallen sei.

Dezember-Premiere geplant

Die Premiere mit den Tokio-Hotel-Musikern soll angeblich am 5. Dezember stattfinden – strategisch günstig in der vorweihnachtlichen Zeit positioniert. Die Zwillinge haben mit ihrer Netflix-Dokuserie „Kaulitz & Kaulitz“ sowie ihrem populären Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ längst ihre Entertainer-Qualitäten unter Beweis gestellt. Spontan, humorvoll, überraschend – genau diese Eigenschaften könnten einem Traditionsformat wie „Wetten, dass..?“ frischen Wind verleihen.

Gottschalks Nachfolge

Damit würden Bill und Tom die Nachfolge einer deutschen Fernsehlegende antreten: Thomas Gottschalk, der sich nach seiner schweren Krebserkrankung im vergangenen Jahr weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat. Ob die Kaulitz-Zwillinge das Format erfolgreich in eine neue Ära führen können?

Die Anhängerschaft zeigt sich jedenfalls schon jetzt euphorisch.