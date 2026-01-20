Familien-Krieg bei Beckhams: Sohn verweigert Versöhnung nach Hochzeits-Eklat

Nach monatelangen Spekulationen eskaliert der Familienkonflikt bei den Beckhams nun öffentlich: Brooklyn Beckham (26) hat sein langes Schweigen gebrochen und rechnet schonungslos mit seinen prominenten Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) ab. Der wachsende öffentliche Druck scheint den Promi-Spross zum Reden gebracht zu haben – in einem emotionalen Statement legt er die Gründe für den schwelenden Familienstreit offen und bestätigt damit, was in der Öffentlichkeit bereits vermutet wurde: Der Familienfriede im Hause Beckham ist nachhaltig zerrüttet.

Als Hauptgrund für sein Schweigen nennt Brooklyn den Versuch, die Angelegenheit privat zu halten: „Ich habe jahrelang geschwiegen und alles darangesetzt, diese Angelegenheiten privat zu halten.“ Doch damit sei jetzt Schluss. Besonders das nach außen präsentierte Familienbild kritisiert er scharf und stellt unmissverständlich klar: „Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich lasse mich nicht kontrollieren, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.“

Hochzeits-Drama

Seine Mutter Victoria steht im Zentrum seiner Kritik. Sie soll die Hochzeitsfeier mit seiner Frau Nicola Peltz ruiniert haben – so gravierend, dass das Paar eine zweite Feier organisierte, um die negativen Erinnerungen zu überschreiben. Der 26-Jährige erhebt schwerwiegende Anschuldigungen gegen das ehemalige Spice-Girl: Victoria habe kurzfristig ihre Zusage zurückgezogen, das Brautkleid zu entwerfen, und sich während der Feier unangemessen verhalten.

Beim ersten Tanz des frischvermählten Paares habe sie ihren Sohn bloßgestellt: „Sie tanzte vor allen Anwesenden völlig unangemessen auf mir herum.“

Finanzielle Konflikte

Die Vorwürfe erstrecken sich auch auf finanzielle Aspekte: „Meine Eltern setzten mich unter Druck und versuchten, mich mit Bestechungsversuchen dazu zu bringen, die Rechte an meinem Namen abzutreten.“ Eine Reaktion von David und Victoria Beckham liegt bislang nicht vor, doch die Anschuldigungen dürften tief sitzen.

Ihr ältester Sohn behauptet zudem, die Familie würde nur nach außen Harmonie vorspielen und gezielt ein perfektes Image in sozialen Medien inszenieren – ob dieses Image die aktuellen Enthüllungen überstehen wird, bleibt abzuwarten.