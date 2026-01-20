Teure Kontrolle: Busfahrer aus Serbien zahlt tausende Euro Strafe!

Zollbeamte machen auf der A3 einen unerwarteten Fund: In der Handtasche eines serbischen Busfahrers versteckt sich ein kleines Vermögen.

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn A3 haben Zollbeamte in einem serbischen Reisebus eine erhebliche Menge nicht deklariertes Bargeld sichergestellt. Insgesamt wurden 22.100 Schweizer Franken und 800 Euro entdeckt, die der Fahrer bei der Einreise in die EU nicht angemeldet hatte.

Der Buslenker, ein serbischer Staatsbürger, wurde nach Artikel 69a des Devisengesetzes mit einer Geldstrafe von 7.500 Euro belegt. Wie die Zollbehörde mitteilte, nutzte der Mann die gesetzliche Möglichkeit, durch sofortige Zahlung von zwei Dritteln der Summe – in diesem Fall 5.000 Euro – das Verfahren abzuschließen.

Kontrolle in Slavonien

Der Vorfall ereignete sich am 17. Jänner 2026 auf dem Rastplatz Sredanci Nord. Die Kontrolle führten Beamte der Mobilen Einheiten der Regionalabteilung Slavonski Brod durch.

Das nicht deklarierte Bargeld fanden die Zöllner in der Handtasche des Busfahrers während einer routinemäßigen Überprüfung.