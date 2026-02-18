Belgrad 2027: Warum Millionen Augen auf Serbiens Hauptstadt gerichtet sein werden

An der Mündung von Save und Donau entsteht ein architektonisches Doppelprojekt, das Belgrad mit einem Balkans ersten Großaquarium und einem Naturmuseum neue Strahlkraft verleiht.

Moderne Attraktionen

An der Mündung der Save in die Donau entstehen zwei architektonische Highlights, die Belgrad in die Reihe europäischer Metropolen mit erstklassigen Bildungs- und Tourismusattraktionen heben sollen. Nach dem Vorbild von Budapest, Paris und Wien wird die serbische Hauptstadt bald mit einem modernen Aquarium und einem Naturhistorischen Museum aufwarten können – beide Projekte wurden mit besonderem Augenmerk auf die Integration in die natürliche Umgebung konzipiert.

Rechts vom ehemaligen Hotel Jugoslavija soll auf rund 7.000 Quadratmetern das erste vollwertige Aquarium des Balkans entstehen. Der Entwurf sieht ein zweistöckiges Gebäude mit Dachgarten und kreisförmigem Erdwall vor, wodurch die bestehenden Grünflächen weitgehend erhalten bleiben. „Unser Hauptanliegen war, den grünen Teppich, der sich von der Branko-Brücke erstreckt, visuell fortzuführen und gleichzeitig ein außergewöhnliches Besuchererlebnis zu schaffen“, erklärt Architekt Branislav Mitrovic das Konzept.

Unterwasserwelt

Im Inneren verspricht das Aquarium ein faszinierendes Erlebnis für Kinder und Touristen gleichermaßen. Die Besucher können Süßwasser- und Meeresbewohner aus verschiedenen Ökosystemen bestaunen – von heimischen Donaufischen über Arten aus dem Flussdelta und dem Schwarzen Meer bis hin zu Mittelmeer- und Ozeanbewohnern. Als besonderes Highlight werden Glastunnel dienen, durch die Fische und sogar Haie schwimmen, was den Eindruck vermittelt, mit den Meeresbewohnern gemeinsam unterwegs zu sein.

Museum im Grünen

Das Naturhistorische Museum entsteht im Rahmen desselben Projekts und wird ebenfalls behutsam in die Landschaft integriert. Der Bau wird teilweise in die Erde eingelassen und mit einer begrünten Fassade versehen. Während das Dach zum Palast Serbien ausgerichtet ist, öffnet sich die Donauseite durch eine Glasfassade zur Flusslandschaft. Vor dem Museum soll ein Ausschnitt der Donau-Biodiversität mit allen charakteristischen Arten und Merkmalen präsentiert werden.

Diese beiden Vorhaben stellen eine bedeutende Bereicherung für Belgrads Kultur- und Bildungslandschaft dar und richten sich sowohl an Einheimische als auch an Besucher.

Die Fertigstellung ist rechtzeitig zur Expo 2027 geplant – dann wird Belgrad um eine Attraktion reicher sein, die in dieser Form bislang nirgendwo auf dem Balkan zu finden ist.

Expo 2027 als Motor der Stadtentwicklung

Die Expo 2027 gilt als eines der größten Entwicklungsprojekte in der modernen Geschichte Serbiens. Auf einem weitläufigen Gelände im Belgrader Stadtteil Surčin entsteht ein komplett neues Ausstellungs- und Messeareal, das nicht nur während der Weltausstellung genutzt werden soll. Nach Abschluss der Expo wird das Areal als internationales Kongress-, Messe- und Innovationszentrum weiterbetrieben und langfristig neue Investitionen sowie internationale Veranstaltungen anziehen.

Weltausstellung mit globaler Beteiligung

Zur spezialisierten Weltausstellung werden mehr als 100 Länder, internationale Organisationen und Unternehmen erwartet, die ihre Innovationen, Technologien und kulturellen Programme präsentieren. Millionen Besucher aus aller Welt sollen zwischen Mai und August 2027 nach Belgrad reisen und die Ausstellung erleben, wodurch die serbische Hauptstadt für mehrere Monate zu einem der wichtigsten internationalen Treffpunkte für Wirtschaft, Kultur und Innovation wird.

Infrastruktur und neue Verbindungen

Im Zuge der Vorbereitungen werden umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt. Neue Straßenverbindungen, erweiterte Bahn- und Buslinien sowie zusätzliche Hotelkapazitäten sollen die Erreichbarkeit des Expo-Geländes verbessern. Besonders die Nähe zum Flughafen „Nikola Tesla“ ermöglicht eine direkte internationale Anbindung, während gleichzeitig neue Wohn- und Geschäftsviertel rund um das Ausstellungsgelände entstehen, die auch nach der Expo dauerhaft genutzt werden.

Langfristige wirtschaftliche Effekte

Experten erwarten, dass die Expo 2027 nicht nur kurzfristige Besucherrekorde bringt, sondern auch langfristige wirtschaftliche Impulse auslöst. Neben steigenden Tourismuszahlen sollen vor allem internationale Investitionen, neue Arbeitsplätze und eine stärkere Positionierung Belgrads als regionales Wirtschafts- und Innovationszentrum zu den wichtigsten nachhaltigen Effekten zählen. Damit wird die Weltausstellung zu einem strategischen Projekt, das die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region beschleunigen soll.