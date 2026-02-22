21 Mal Gold: Kroatiens Olivenöle begeistern internationale Jury

Kroatisches Olivenöl setzt sich erneut an die Weltspitze – und eine heimische Marke sticht dabei besonders hervor. Kroatien hat seinen Platz unter den weltweit besten Olivenölproduzenten einmal mehr unter Beweis gestellt: Bei der New York International Olive Oil Competition (NYIOOC) 2026 wurden bislang 21 kroatische native Olivenöle extra mit einer Goldmedaille prämiert. An der Spitze der kroatischen Auszeichnungen steht die Marke Avistria, die bereits in den vergangenen Jahren die meisten Goldmedaillen unter allen kroatischen Produzenten erringen konnte und diese Führungsposition auch 2026 behauptet.

Zu den bisher ausgezeichneten Ölen zählen: Rizman Organic, Birkic, Olio D’Oro Galjin Dvor, Velaga Blend, Provaza Blend, Stefanic Bianchera, Olea Viola, Cace Moga, Avistria Istrian Blend, Avistria Istrian Essence, Avistria Buza, Avistria Stari Buza, Avistria Istarska Bjelica, Avistria Leccino, Antino, Mediterano, Dalmatiner Robust, Leut, Dalma Premium, Olea Magica sowie Canolle.

Wie das Portal Plava Kamenica berichtet, belegen die bislang vorliegenden Resultate für 2026 eine bemerkenswerte Leistung kroatischer Erzeuger in sämtlichen bedeutenden Olivenanbauregionen des Landes. Die abschließenden Ergebnisse werden zwar erst im Mai erwartet, doch die bisherigen Erfolge lassen bereits darauf schließen, dass kroatisches Olivenöl auch in diesem Jahr auf der internationalen Bühne überzeugen wird.

Globaler Referenzwettbewerb

Die NYIOOC gilt neben Flos Olei als einer der einflussreichsten Wettbewerbe im Bereich Olivenöl weltweit. Gemessen an der Zahl der eingereichten Proben und der beteiligten Produzenten ist er der größte seiner Art – jährlich werden Tausende von Einreichungen aus mehr als 40 Ländern bewertet. Die Beurteilung erfolgt in strengen Blindverkostungen nach klar definierten Qualitätskriterien.

Eine Auszeichnung aus New York verschafft den Gewinnern erhebliche internationale Sichtbarkeit und eröffnet häufig den Zugang zu Importeuren und Händlern auf amerikanischen, asiatischen und europäischen Märkten. Die offizielle Preisträgerübersicht fungiert als globaler Referenzkatalog für Premium-Olivenöle und wird von Einkäufern sowie Branchenkennern intensiv genutzt.

Schrittweise Ergebnisse

Ein charakteristisches Merkmal des New Yorker Wettbewerbs ist die schrittweise Bekanntgabe der Ergebnisse. Gold- und Silbermedaillen werden nicht gebündelt veröffentlicht, sondern fortlaufend kommuniziert, sobald die Bewertung der jeweiligen Öle abgeschlossen ist.

Die ersten Resultate für 2026 wurden am 2. Feber publiziert – einen Monat früher als im Vorjahr. Die Organisatoren haben den Zeitplan bewusst vorgezogen, um den ausgezeichneten Produzenten einen längeren Vorlauf für die kommerzielle Verwertung ihrer Auszeichnungen zu ermöglichen.

Die vollständige Ergebnisliste wird im Mai veröffentlicht.