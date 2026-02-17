Kroatien verschärft Regeln für private Vermieter!

Kroatiens Tourismusbranche steht vor einem Umbruch: Neue Registrierungspflichten und die notwendige Zustimmung von Nachbarn stellen private Vermieter vor Herausforderungen.

Strengere Auflagen

Private Vermieter in Kroatien müssen sich in diesem Jahr auf erhebliche Veränderungen einstellen. Die Behörden verschärfen die Vorschriften, um gegen illegale Vermietungen vorzugehen und die Kurzzeitvermietung in Wohngebäuden besser zu regulieren. Wie HRT berichtet, stehen dabei zwei zentrale Neuerungen im Mittelpunkt: eine verpflichtende Registrierungsnummer für jedes online angebotene Objekt sowie die notwendige Zustimmung der Nachbarn bei Vermietungen in Mehrfamilienhäusern.

Die Einführung einer obligatorischen Registrierungsnummer für alle auf Buchungsplattformen angebotenen Unterkünfte stellt eine wesentliche Änderung dar. Diese Maßnahme soll die Schattenwirtschaft im Tourismussektor bekämpfen und nicht genehmigte Vermietungen unterbinden. Nach den neuen Bestimmungen müssen große Buchungsportale Anbieter melden, die keine gültige Registrierungsnummer für ihre Objekte vorweisen können.

Barbara Markovic, Präsidentin der Hrvatska udruga obiteljskog smještaja, sagt, der Verband fordere noch härtere Strafen für illegale Privatvermietungen. Die Vermieter argumentieren jedoch, dass die Durchsetzung der Vorschriften weiterhin eine Herausforderung darstellt. Sie weisen darauf hin, dass die staatliche Aufsichtsbehörde nicht über ausreichende Kapazitäten und Befugnisse verfügt, um illegale Vermietung wirksam zu bekämpfen.

Das neue Registrierungssystem wird nach Einschätzung von Hana Matic, Vizepräsidentin des Vereins „Spasimo male obiteljske iznajmljivače“, das Problem nur teilweise lösen können. Sie betont, dass zahlreiche Immobilien, häufig in ausländischem Besitz, über kleinere Online-Anzeigen, soziale Netzwerke oder persönliche Kontakte vermietet werden – mit direkter Schlüsselübergabe und ohne jemals auf den großen Buchungsplattformen zu erscheinen.

Nachbarn entscheiden mit

Eine weitere bedeutende Änderung betrifft Vermietungen in Mehrfamilienhäusern. Wer künftig eine Wohnung vermieten möchte, benötigt vorab die Zustimmung von zwei Dritteln der Hausbewohner, um eine Genehmigung zu erhalten. Entgegen früherer Annahmen gilt diese Regelung nun auch rückwirkend: Selbst langjährige legale Vermieter müssen die Einwilligung ihrer Nachbarn einholen.

Für bestehende Vermieter mit gültiger Genehmigung wurde eine Übergangsfrist von fünf Jahren festgelegt, um die erforderlichen Unterschriften zu sammeln und ihre Tätigkeit fortsetzen zu können. Nino Dubretic, Geschäftsführer von Direct Booker, erklärt, dass weiterhin Unklarheit darüber herrscht, wie das Zustimmungsverfahren in der Praxis ablaufen wird.

Steuerliche Unsicherheiten

Zu Jahresbeginn erhielten viele Vermieter überraschend neue Steuerbescheide. Einige davon gingen an Personen, die in der von ihnen vermieteten Immobilie ihren Wohnsitz gemeldet haben, was zahlreiche Anfragen und Einsprüche bei den zuständigen Behörden erwarten ließ. Die Kombination aus regulatorischen und fiskalischen Änderungen hat in der gesamten Branche für Unsicherheit gesorgt, insbesondere bei kleinen, familiengeführten Beherbergungsbetrieben.

Angesichts der wachsenden Verunsicherung organisiert der Kroatische Vermieterverband im Jänner einen großen Kongress in Split.

Die Veranstaltung soll den Vermietern Klarheit und praktische Hinweise zu den neuen Regelungen vermitteln sowie Antworten auf die vielen offenen Fragen liefern, die den Sektor derzeit beschäftigen.