Cosmo tritt für Österreich beim ESC an – das sagen die Wettbüros

Österreich hat seinen ESC-Vertreter – und der tritt ausgerechnet in Wien an. Cosmo bringt Elektro-Pop auf die Heimatbühne.

Der 19-jährige Cosmo wird Österreich beim 70. Eurovision Song Contest vertreten – und das in Wien, wo der Wettbewerb in der Wiener Stadthalle ausgetragen wird. Seinen Startplatz sicherte er sich in der ORF-Show „Vienna Calling“, in der er sich gegen elf weitere Kandidatinnen und Kandidaten durchsetzte. Am 16. Mai tritt er dort mit seiner Elektro-Tanznummer „Tanzschein“ an.

Nach rund drei Stunden stand das Ergebnis fest: Cosmo holte sich die Mehrheit sowohl beim Fernsehpublikum als auch bei der Expertenjury. Die Fachjury reihte ihn auf Platz 2 mit 10 Punkten, das Publikum vergab ihm den ersten Rang – in der Gesamtwertung, die zu gleichen Teilen aus beiden Votings bestand, reichte das zum Sieg.

Knappes Stockerl

Den zweiten Platz belegte die 23-jährige Tirolerin Lena Schaur: Sie überzeugte die Jury am stärksten und gewann die Fachjurywertung, landete beim Publikum jedoch nur auf Rang 3. Bamlak Werner aus Kärnten erzielte beim Publikum den zweiten Platz, erhielt von der Jury aber lediglich 4 Punkte – und schaffte es damit dennoch aufs Stockerl.

Cosmo in den Quoten

Als ausrichtendes Land ist Österreich automatisch für das Finale qualifiziert, doch auf einen Sieg sollte man nicht allzu fest hoffen: In den aktuellen Wettquoten rangiert Cosmo auf Platz 26. Als Favoriten gelten derzeit Finnland, Griechenland und Israel.

Wettquoten bilden die Erwartungen und Markteinschätzungen der Anbieter ab – eine Vorentscheidung sind sie nicht. Erfahrungsgemäß verschieben sich die Quoten im Laufe des Wettbewerbs noch deutlich, vor allem dann, wenn die nationalen Vorentscheide anlaufen und weitere Songs öffentlich werden.