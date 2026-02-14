„Schwierige Entscheidung“: ESC-Tournee durch Europa abgesagt

Der Traum von der großen ESC-Jubiläumstour platzt kurz vor dem Wettbewerb in Wien. Die für zehn europäische Städte geplante Konzertreihe muss verschoben werden.

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) hat die für Juni und Juli geplante „Eurovision Song Contest Live Tour“ verschoben. Trotz intensiver Bemühungen konnten unvorhergesehene Probleme nicht bewältigt werden, weshalb die Veranstaltungsreihe, die durch zehn europäische Großstädte führen sollte, nicht wie geplant stattfinden kann. Alle Ticketkäufer erhalten eine vollständige Kostenrückerstattung.

Die Tour war als besonderes Highlight zum 70-jährigen Jubiläum des Eurovision Song Contest konzipiert und wurde erst Mitte Jänner der Öffentlichkeit vorgestellt. „Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir die schwierige Entscheidung getroffen haben, die Eurovision Song Contest Live Tour 2026 zu verschieben“, teilte Martin Green, Direktor des Eurovision Song Contest, in einer offiziellen Erklärung mit.

Geplante Tourneestationen

Das Tourneeprogramm hätte am 15. Juni in London seinen Auftakt feiern sollen. Anschließend waren Auftritte in Hamburg, Mailand, Zürich, Antwerpen, Köln, Kopenhagen, Amsterdam, Paris und Stockholm vorgesehen. Auf der Bühne sollten zehn Finalisten des diesjährigen Wettbewerbs stehen, der am 16. Mai in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ausgetragen wird.

Ergänzt werden sollte das Programm durch Auftritte von ESC-Legenden und nicht näher benannten Überraschungsgästen.

Vollständige Rückerstattung

Zur Anzahl der bereits verkauften Eintrittskarten machte die EBU keine Angaben. Die Organisation versicherte jedoch, dass sämtliche Ticketinhaber „so schnell wie möglich eine vollständige Rückerstattung erhalten werden“. Man sei bestrebt, die Live-Tournee zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, sobald ein erstklassiges Erlebnis für die Fans garantiert werden könne.