Tierärztinnen bei Kontrolle attackiert – Bauer wollte sie mit Kabelbindern fesseln

Bei einer Kontrolle auf einem oberösterreichischen Bauernhof eskalierte die Lage dramatisch. Ein Landwirt soll Amtstierärztinnen attackiert und mit Kabelbindern bedroht haben.

Zwei Amtstierärztinnen wurden bei einer Routinekontrolle auf einem Bauernhof in Bad Wimsbach-Neydharting im Bezirk Wels-Land verletzt. Der Vorfall ereignete sich, als die Beamtinnen eine Nachkontrolle der Tierhaltung durchführen wollten und ihnen der Zugang zu den Stallungen verwehrt wurde.

Die Situation eskalierte nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. Der 52-jährige Sohn der 83-jährigen Hofbesitzerin soll die beiden Amtstierärztinnen nicht nur körperlich angegriffen, sondern auch versucht haben, sie mit Kabelbindern zu fesseln. Den Frauen gelang schließlich die Flucht vom Grundstück, wobei sie leichte Verletzungen erlitten.

⇢ Schneeschaufel-Attacke: Frau schlägt FPÖ-Politikerin bewusstlos



Polizeiliche Ermittlungen

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung. Der Beschuldigte wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. In seiner Stellungnahme gegenüber den Beamten gab der 52-Jährige an, er habe die Tierärztinnen lediglich vom Grundstück verweisen wollen.

Der Beschuldigte wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.