Versteck-Spiel außer Kontrolle: Fünfjährige lösen Großeinsatz aus

Aus einem harmlosen Versteckspiel wurde ein Großeinsatz: Zwei Fünfjährige lösten in St. Wolfgang eine umfangreiche Suchaktion mit Polizei, Feuerwehr und Bergrettung aus.

Ein Vater begann am Freitagnachmittag ein Versteckspiel mit seinem fünfjährigen Sohn und dessen gleichaltrigem Freund nahe eines Kindergartens in St. Wolfgang im Bezirk Gmunden. Was um 15.30 Uhr als harmlose Freizeitaktivität startete, entwickelte sich jedoch zu einer besorgniserregenden Situation. Die beiden Kinder wählten offenbar ein so geschicktes Versteck, dass der Erwachsene sie trotz intensiver Bemühungen nicht ausfindig machen konnte. Nach zunächst selbständiger Suche sah sich der Vater nach einer Stunde gezwungen, die Behörden zu verständigen.

⇢ Drama in Meidling: Familie entkommt Feuersbrunst in letzter Sekunde



Gemeinsame Suchaktion

Die Nachricht verbreitete sich rasch in der Gemeinde. Wie die Polizei am Samstag bekannt gab, schlossen sich etwa 20 Ortsbewohner spontan der Suchaktion an. Als auch diese erweiterte Suche erfolglos blieb, wurden professionelle Einsatzkräfte alarmiert. Ein umfassendes Aufgebot rückte aus: mehrere Polizeistreifen, die Bereitschaftseinheit, eine Hundestaffel sowie ein Drohnenpilot. Zusätzlich beteiligten sich Bergrettung und Feuerwehr an den Suchmaßnahmen. Die Hilfsbereitschaft in der Gemeinde wuchs weiter an – rund 30 weitere Bürger meldeten sich freiwillig zur Unterstützung.

Glückliches Ende

Mit Einbruch der Dämmerung, gegen 17.40 Uhr, kam schließlich die erlösende Nachricht: Die beiden vermissten Kinder wurden wohlbehalten aufgefunden – etwa 1,3 Kilometer vom ursprünglichen Spielort entfernt.