Drama in Meidling: Familie entkommt Feuersbrunst in letzter Sekunde

Flammen schlagen aus dem Fenster, dichter Rauch füllt das Stiegenhaus – in Wien-Meidling entkommt eine Familie nur knapp der Feuersbrunst in ihrem Wohnhaus.

In einem Mehrparteienwohnhaus in Wien-Meidling kam es in der Nacht auf Freitag zu einem dramatischen Einsatz der Berufsfeuerwehr. Sechs Personen mussten aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht werden, nachdem gegen Mitternacht eine Wohnung im ersten Stock der Schönbrunner Schloßstraße in Vollbrand geraten war. Aus einem Fenster schlugen bereits Flammen, während das Stiegenhaus von dichtem Rauch erfüllt war.

Schnelle Rettungsaktion

Die Einsatzkräfte reagierten umgehend und bekämpften das Feuer mit zwei Löschleitungen gleichzeitig von innen und außen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Speziell ausgebildete Atemschutztrupps durchsuchten systematisch das verrauchte Stiegenhaus sowie die angrenzenden Wohneinheiten. Die Bewohner der brennenden Wohnung sowie vier weitere Personen – darunter auch ein Hund – wurden mittels Fluchtfiltermasken ins Freie geleitet.

Umfassende Betreuung

Insgesamt übergaben die Feuerwehrleute sechs Personen an die Berufsrettung Wien. Zur Beseitigung des giftigen Rauchs setzten die Einsatzkräfte leistungsstarke Belüftungsgeräte ein.

Während der Rettungsaktion machten sich mehrere Hausbewohner durch Rufe und Zeichen an ihren Fenstern bemerkbar.

