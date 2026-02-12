Passantin wird zur Lebensretterin – 75-Jähriger lag in brennendem Haus (FOTOS)

Flammen schlagen aus einem Einfamilienhaus in Bad Goisern. Eine 27-Jährige wird zur Heldin, als sie einen gestürzten Senior aus der Gefahrenzone rettet.

Vorbeifahrende Autolenker entdeckten am Mittwochabend auf der B 145 Rauchentwicklung und Flammen aus einem Einfamilienhaus in Bad Goisern und verständigten sofort die Einsatzkräfte. Eine 27-jährige Frau handelte geistesgegenwärtig und rettete einen 75-jährigen Hausbewohner, der im Gebäude gestürzt war. Gemeinsam mit weiteren Passanten gelang es ihr außerdem, brennendes Material aus dem Haus zu entfernen.

Mutige Rettungsaktion

Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Der 75-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. „Das mutige Einschreiten der Passanten hat nicht nur eine Brandausbreitung verhindert, sondern den Bewohner vor Schlimmerem bewahrt“, lobt FF-Kommandant Claus Ebner die Zivilcourage der Beteiligten.

⇢ Abenteuertour unter der Stadt ging schief: Mann wählt Notruf aus Kanal (FOTOS)

