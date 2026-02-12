Schock in Grazer Bank: Maskierter raubt Tresor aus – Angestellte bedroht

Mit gezückter Waffe stürmte ein Unbekannter in eine Grazer Bank, zwang Angestellte zur Herausgabe ihrer Handys und plünderte den Tresor. Die Fahndung läuft.

Ein bewaffneter Banküberfall erschütterte am Mittwochnachmittag den Grazer Bezirk Andritz. Gegen 15.40 Uhr betrat ein Mann die Bankfiliale und bedrohte mehrere Angestellte mit einer Waffe, bei der es sich vermutlich um eine Faustfeuerwaffe handelte.

Der Täter zwang die Bankmitarbeiter, ihre Mobiltelefone auszuhändigen. Anschließend verschaffte er sich Zugang zum Tresor sowie zu mehreren Schließfächern. Mit Bargeld in noch nicht bezifferter Höhe flüchtete der Unbekannte zu Fuß vom Tatort.

Laufende Fahndung

Die Bankangestellten alarmierten die Polizei erst nach der Flucht des Täters. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Räuber bislang nicht gefasst werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Bei dem Überfall kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden.