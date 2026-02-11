Gesprengter Bankomat löst Brand aus – Entminungsdienst rückte an

Mitten in der Nacht erschüttert eine Explosion Maria Laach am Jauerling. Unbekannte attackieren einen Bankomaten, lösen einen Brand aus und flüchten – ohne Beute.

In Maria Laach am Jauerling (Bezirk Krems) versuchten Unbekannte am frühen Mittwochmorgen, einen Geldautomaten zu sprengen. Der Vorfall ereignete sich gegen 3:30 Uhr in einem privaten Vereinsgebäude, in dem der Bankomat installiert war. Nach der Tat gelang dem Täter die Flucht, während der Automat in Brand geriet.

Die Kriminellen konnten laut Polizeiangaben kein Bargeld erbeuten. Der entstandene Brand war am Morgen noch nicht unter Kontrolle. Über die Höhe des Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen, dessen Raub- und Tatortgruppe nun den Fall untersucht. Polizeisprecher Johann Baumschlager bestätigte, dass der Bankomat durch den Sprengversuch in Brand geraten war. „Der Entminungsdienst wurde angefordert“, erklärte Baumschlager, um sicherzustellen, dass sich keine weiteren Sprengmittel im Gebäude befinden.

Im Laufe des Vormittags konnte schließlich Entwarnung gegeben werden, woraufhin die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beginnen konnte. Anschließend nahmen die Ermittler ihre Arbeit am Tatort auf.

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung nach dem flüchtigen Täter verlief ergebnislos.