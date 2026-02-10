Mysteriöse Detonation: Mann bei Explosion im Gemeindebau schwer verletzt

Ein lauter Knall erschütterte am Montag einen Wiener Gemeindebau. Die Explosion verletzte einen Mann schwer und beschädigte zwei Wohnungen erheblich.

In einem Wiener Gemeindebau ereignete sich am Montagnachmittag eine heftige Explosion, die einen Mann schwer verletzte. Die Wiener Berufsfeuerwehr bezeichnete den Vorfall als „Verpuffung“. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt kann ein Gasaustritt als Ursache ausgeschlossen werden, da die Therme unbeschädigt blieb. Die Brandermittler des Landeskriminalamts haben die Untersuchungen aufgenommen. Für die übrigen Bewohner besteht keine Gefährdung mehr.

Betroffene Wohnungen

Durch die Detonation wurden zwei Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die restlichen Hausbewohner vorsorglich ins Freie. Eine Sondereinsatzgruppe der Wiener Berufsrettung kümmerte sich um etwa 20 Personen. Feuerwehrsprecher Lukas Schauer bestätigte, dass mit Ausnahme der Mieter der beschädigten Einheiten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Laufende Sicherungsarbeiten

Die Aufräumarbeiten dauerten am frühen Abend noch an, obwohl Rettungskräfte und Feuerwehr bereits abgezogen waren. Beschädigte Fenster und Türen wurden provisorisch gesichert. Zudem mussten Abstützmaßnahmen durchgeführt werden, da einige Türen und Wände durch die Druckwelle eingedrückt worden waren.

Mitarbeiter der Netzbetreiber verblieben vor Ort, um zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.