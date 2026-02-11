Mit geklautem Auto zum Shoppingcenter: Elfjährige Heimkinder an Tankstelle gestoppt

Vom Kinderheim zum Einkaufszentrum: Zwei Elfjährige schnappten sich einen unversperrten Mitsubishi und legten 60 Kilometer zurück, bevor ihr Ausflug an einer Tankstelle endete.

Zwei elfjährige Heimkinder aus dem Bezirk Vöcklabruck sorgten mit einer ungewöhnlichen Spritztour für Aufsehen. Die Minderjährigen probierten an mehreren Fahrzeugen ihr Glück, bis sie schließlich einen unversperrten Mitsubishi Colt entdeckten. Mit dem fremden Auto begaben sie sich zunächst zum Einkaufszentrum Varena in Vöcklabruck.

60-Kilometer-Fahrt

Ihre Fahrt setzte das Duo anschließend über eine Distanz von rund 60 Kilometern fort und steuerte die PlusCity in Pasching an. Im dortigen Parkhaus drehten die jungen Fahrer noch eine zusätzliche Runde. Das unerlaubte Abenteuer fand erst an einer Tankstelle in Traun sein Ende, als die Leiterin des Betriebs die Behörden alarmierte.

Der Vorfall ruft bei Beobachtern gemischte Reaktionen hervor – von amüsiertem Schmunzeln bis hin zu besorgtem Kopfschütteln. Um Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Eskalationen zu erörtern, wurde ein Gespräch mit dem Verantwortlichen der betreffenden Sozialeinrichtung geführt.

Um Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Eskalationen zu erörtern, wurde ein Gespräch mit dem Verantwortlichen der betreffenden Sozialeinrichtung geführt.