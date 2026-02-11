Nach Hochwasser-Katastrophe: Millionen-Spritze für Jablanica

Die Regierung der Föderation Bosnien und Herzegowina hat der Gemeinde Jablanica 16,7 Millionen Konvertible Mark für die Beseitigung von Hochwasserschäden zugewiesen. Diese finanzielle Unterstützung stellt einen wichtigen Schritt zur Wiederherstellung der Verkehrsinfrastruktur dar und soll die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer verbessern.

Wie aus der Gemeinde Jablanica verlautete, unterstreicht diese Maßnahme das Engagement der Institutionen, durch koordinierte Zusammenarbeit die von Überschwemmungen betroffenen Gebiete schneller wiederaufzubauen.

Ein erheblicher Teil der bereitgestellten Mittel fließt in die Instandsetzung von Hauptverkehrsadern. Laut dem unterzeichneten Vertrag werden sechs Millionen KM in Kooperation mit der Straßenverwaltung der Föderation BiH für die Sanierung von Hauptstraßen im Gemeindegebiet Jablanica eingesetzt. Die praktische Umsetzung liegt in den Händen von JP Ceste Federacije BiH, die für sämtliche Projektphasen verantwortlich zeichnet – von der Planung über die Ausschreibung bis hin zur Bauüberwachung.

Straßensanierungsprojekte

Ljubo Pravdic, Direktor von JP Ceste Federacije BiH, erläuterte, dass ein Teil der von der Föderationsregierung bereitgestellten Gelder bereits verwendet wurde. Die verbleibenden Mittel sollen in die Sanierung der Hauptstraße M-17,5 zwischen Jablanica und Posusje sowie in den Bereich Komadinovo vrelo fließen. Letzteres Projekt konnte bislang aufgrund fehlender Baugenehmigungen, ungeklärter Eigentumsverhältnisse und weiterer Hindernisse nicht realisiert werden.

„Die Sanierung im Bereich Komadinovo vrelo ist längst geplant. Wir haben bereits einen Auftragnehmer ausgewählt und rechnen damit, sehr bald mit den Arbeiten beginnen zu können“, betonte Pravdic.

Gemeindeperspektive

Bürgermeister Emir Muratovic zeigte sich mit der Vertragsunterzeichnung zufrieden, besonders weil bei dem Treffen auch weitere wichtige Anliegen für die Siedlung Donja Jablanica besprochen wurden – darunter der Bau von Gehwegen, Stützmauern und Durchlässen. „Mit dieser Vereinbarung wurde festgelegt, dass die Gemeinde Jablanica den Betrag von sechs Millionen KM an JP Ceste Federacije BiH überweisen wird“, unterstrich Bürgermeister Muratovic. „Damit dieses Projekt zur Zufriedenheit aller, insbesondere unserer Einwohner, erfolgreich abgeschlossen werden kann.“