E-Bike-Dieb mit auffälligem Rucksack – 10.000 Euro Schaden

Mit einem seltenen Motorradrucksack und gezieltem Vorgehen stiehlt er hochwertige E-Bikes in Graz. Jetzt fahndet die Polizei mit Fotos nach dem Unbekannten.

Ein unbekannter Täter hat nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen mindestens dreimal die Schlösser von E-Bikes geknackt und die Fahrräder entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Nachdem die Ermittlungen bislang zu keinem Ergebnis führten, hat die Staatsanwaltschaft Graz nun die Veröffentlichung von Fotos des mutmaßlichen Täters angeordnet.

Auffällige Merkmale

Die Aufnahmen zeigen einen Mann mit kurzem grauem Bart, bekleidet mit schwarzer Haube, schwarzer Jacke, blauen Jeans und braunen Schuhen. Besonders charakteristisch ist sein Motorradrucksack der Marke „Ogio No Drag Mach 5“, der als selten gilt.

Personen, die Angaben zur Identität des Abgebildeten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Graz-Riesplatz unter 059133/6592-0 zu melden.