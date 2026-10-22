Bis zu 500.000 Euro: „Wiener Wachstum“ unterstützt Unternehmen

Wien setzt auf ein neues Modell, um Unternehmen in der Wachstumsphase gezielt zu stärken – mit Millionen und einem ungewöhnlichen Rückgabeprinzip.

Die Stadt Wien und die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien haben gemeinsam ein neues Finanzierungsinstrument auf den Weg gebracht. Unter dem Namen „Wiener Wachstum“ richtet sich das Programm gezielt an Klein- und Mittelunternehmen sowie Scale-Ups, die in der Digital- oder Gesundheitswirtschaft tätig sind.

Bewerbungen sind ab sofort möglich. Pro Unternehmen können Eigenkapitalmittel von bis zu 500.000 Euro beantragt werden, das Gesamtstartkapital beläuft sich auf sieben Millionen Euro. Die Beteiligungsquote ist auf maximal 25 Prozent begrenzt, der Beteiligungszeitraum erstreckt sich über sieben bis zehn Jahre. Ergänzend dazu sieht das Modell auch Mezzaninkapitalfinanzierungen (Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital) vor.

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Gezieltes Wachstum

Das Instrument wurde konzipiert, um Unternehmen in besonders herausfordernden Wachstumsphasen gezielt zu begleiten. „Mit Wiener Wachstum haben wir gemeinsam mit Raiffeisen NÖ-Wien ein neues Finanzierungsinstrument für den Wiener Wirtschaftsstandort geschaffen, das zielgerichtet und schnell dort unterstützt, wo viele Wiener Unternehmen es wirklich brauchen: beim Wachsen“, erklärt Bürgermeister Michael Ludwig.

Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak ergänzt: „Die Finanzierung stärkt die Eigenkapitalbasis der Unternehmen – flexibel und individuell an die unternehmerischen Anforderungen angepasst.“ Damit sollen Betriebe in die Lage versetzt werden, nachhaltig zu expandieren und neue Märkte zu erschließen.

Kreislaufprinzip

Im Unterschied zu klassischen Fördermodellen funktioniert „Wiener Wachstum“ nach dem Prinzip eines Kreislaufsystems: Unternehmen, die erfolgreich wachsen, führen einen Teil ihrer Erträge zurück in den Fonds, wodurch künftige Finanzierungsrunden ermöglicht werden. Die operative Abwicklung liegt bei der Wachstum Wien GmbH, während die Wirtschaftsagentur Wien gemeinsam mit der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien die eingereichten Projekte prüft und bewertet.