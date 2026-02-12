„Finanziell ruiniert“: Spendenaktion für Van Der Beeks sechs Kinder

Sechs Kinder, eine Witwe und ein finanzielles Desaster – nach dem Tod des „Dawson’s Creek“-Stars James Van Der Beek kämpft seine Familie ums Überleben.

Der Schauspieler James Van Der Beek ist tot. Der 48-Jährige erlag am Mittwoch seinem Darmkrebs-Leiden, gegen das er seit August 2023 gekämpft hatte. Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, verbrachte der Star seine letzten Tage in einem Hospiz. Sein Gesundheitszustand hatte sich kontinuierlich verschlechtert. Ein Informant teilte dem Medium mit: „James war mehrere Wochen im Hospiz und war abgemagert, als er starb.“ „(…) Er lag die meiste Zeit im Bett, weil er sehr schwach war, und er aß nichts.“ Für seine Angehörigen sei es besonders belastend gewesen, den geliebten Menschen langsam schwinden zu sehen. „Er war im Hospiz, sie hielten seine Hand und waren natürlich für ihn da, aber es war schwer, weil James so krank und schwach war. (…) Er hatte so viel Charisma, er war ein wundervoller Mensch, und wir vermissen ihn sehr. Die armen kleinen Kinder.“

Der Tod des „Dawson’s Creek“-Stars hinterlässt nicht nur emotionale Wunden, sondern stellt seine Familie auch vor existenzielle Probleme. Freunde haben nach seinem Ableben eine Spendenkampagne initiiert, die rund 1,1 Millionen Euro sammeln soll. Auf der noch am Todestag eingerichteten „GoFundMe“-Plattform wird die prekäre Lage seiner 43-jährigen Ehefrau Kimberly und der sechs gemeinsamen Kinder Olivia (14), Joshua (13), Annabel (12), Emilia (8), Gwendolyn (6) und Jeremiah (3) geschildert, die nun vor einer „ungewissen Zukunft“ stehen.

Finanzielle Notlage

Die Krebserkrankung hat die finanzielle Situation der Familie Van Der Beek dramatisch verschlechtert. Der Spendenaufruf beschreibt die Belastungen während seiner Erkrankung: „Während seiner Krankheit stand die Familie nicht nur vor emotionalen Herausforderungen, sondern auch vor erheblichen finanziellen Belastungen, da sie alles in ihrer Macht Stehende tat, um James zu unterstützen und für seine Pflege zu sorgen.“ Weiter heißt es: „Nach diesem Verlust stehen Kimberly und die Kinder vor einer ungewissen Zukunft. Die Kosten für James‘ medizinische Versorgung und den langen Kampf gegen den Krebs haben die Familie finanziell ruiniert.“ „Sie kämpfen hart dafür, in ihrem Haus bleiben zu können und sicherzustellen, dass die Kinder ihre Ausbildung fortsetzen können und in dieser unglaublich schwierigen Zeit ein gewisses Maß an Stabilität bewahren.“

Mit den gesammelten Mitteln sollen Lebenshaltungskosten, offene Rechnungen und die Schulbildung der Kinder finanziert werden. Bereits in der ersten Nacht kamen über 842.000 Euro zusammen. Kimberly teilte den Aufruf auf Instagram und schrieb dazu: „Meine Freunde haben diesen Link erstellt, um mich und unsere Kinder in dieser Zeit zu unterstützen. Mit Dankbarkeit und gebrochenem Herzen.“ Zuvor hatte sie mitgeteilt, dass ihr Mann am Mittwochmorgen friedlich verstorben ist. „Er ist seinen letzten Tagen mit Mut, Glauben und Würde begegnet“, schrieb sie.

Letzte Bemühungen

Bereits zu Lebzeiten versuchte Van Der Beek, die hohen Behandlungskosten zu decken. Im Dezember versteigerte er persönliche Erinnerungsstücke aus der Erfolgsserie „Dawson’s Creek“, darunter das Kostüm seiner Figur Dawson aus der ersten Folge und die Halskette, die er in der Serie Joey Potter (dargestellt von Katie Holmes, 47) beim Abschlussball schenkte. Dem „People“-Magazin erklärte er damals: „Ich habe diese Schätze jahrelang aufbewahrt und auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um etwas damit zu machen, und angesichts all der unerwarteten Wendungen, die das Leben in letzter Zeit genommen hat, ist klar, dass dieser Zeitpunkt jetzt gekommen ist.“