Täuschungsmanöver: Behörden lockten Presse mit falscher Leiche in die Falle

Neue Veröffentlichungen werfen Fragen zur Epstein-Todesnacht auf. Ein ehemaliger Beamter des Metropolitan Correctional Center in New York behauptet, dass Medienvertreter am Morgen nach dem Tod des verurteilten Sexualstraftäters systematisch getäuscht wurden. Dies geht aus Berichten der Daily Mail hervor.

Die offiziell als Suizid eingestufte Todesursache gerät durch kürzlich veröffentlichte Dokumente des US-Justizministeriums erneut in den Fokus kritischer Betrachtung. Besonders brisant: Videoauswertungsprotokolle dokumentieren, dass Ermittler auf Überwachungsaufnahmen vom 9. August 2019 gegen 22:39 Uhr eine Person in orangefarbener Kleidung auf einer Treppe zu Epsteins isoliertem Zellentrakt beobachteten. Dies steht im Widerspruch zu früheren Aussagen hochrangiger Behördenvertreter, wonach in der fraglichen Nacht niemand Zugang zu diesem Bereich gehabt haben soll.

Bereits in der unmittelbaren Folgezeit nach Epsteins Ableben wurde bekannt, dass die Überwachungsinfrastruktur des Gefängnisses erhebliche Mängel aufwies – mehrere Kameras funktionierten nicht, und vorgeschriebene Kontrollgänge wurden nicht durchgeführt, was zu erheblichen Dokumentationslücken führte.

Ablenkungsmanöver enthüllt

Der ehemalige Gefängnisbeamte schildert ein bemerkenswertes Detail: Als zahlreiche Journalisten vor der Haftanstalt in New York auf den Abtransport des Leichnams warteten, soll ein Vertreter der Gerichtsmedizin vorgeschlagen haben, die Presse mit einem Ablenkungsmanöver zu täuschen. Ein weißes Fahrzeug mit einer Leichensack-Attrappe sei als Köder eingesetzt worden, während Epsteins tatsächlicher Leichnam unbemerkt in einem anderen Wagen abtransportiert wurde. Diese Darstellung findet sich in den nun zugänglichen Epstein-Akten.

Das entsprechende Dokument enthält im Wortlaut: „… waren bei EPSTEINs Leichnam und hatten den Tatort gesichert. [geschwärzt] blieb bei den Justizvollzugsbeamten [geschwärzt] und [geschwärzt], bis Personal des Office of Chief Medical Examiner (OCME) eintraf, um EPSTEIN in ihre Einrichtung zu transportieren. Aufgrund der großen Medienpräsenz außerhalb des MCC rief ein männlicher OCME-Beamter an und sagte, er werde mit einem schwarzen Fahrzeug am Verladebereich eintreffen. Um die Medien abzulenken, verwendeten [geschwärzt], [geschwärzt] und [geschwärzt] Kisten und Laken, um etwas zu schaffen, das wie ein menschlicher Körper aussah. Dieser wurde in das weiße OCME-Fahrzeug gelegt, dem die Presse folgte, wodurch das schwarze Fahrzeug mit EPSTEINs Leichnam unbemerkt abfahren konnte.“

Ungeklärte Widersprüche

Diese Version ist allerdings nicht unabhängig verifiziert. Es handelt sich um die Aussage eines einzelnen Beteiligten und nicht um eine offizielle Stellungnahme der zuständigen Behörden. Dennoch reiht sich dieser Bericht in eine Serie von Unstimmigkeiten ein, die den Fall seit 2019 begleiten.

Zusätzlich existiert ein weiteres Dokument, in dem ein US-Staatsanwalt Epsteins Tod offenbar einen Tag zu früh datierte – eine Diskrepanz, für die bislang keine schlüssige Erklärung vorliegt.