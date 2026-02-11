Sechsfacher Vater: Dawson’s Creek-Star James Van Der Beek stirbt mit nur 48 Jahren

Der US-Schauspieler James Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren verstorben. Wie das Portal „TMZ“ berichtet, erlag der durch die Jugendserie „Dawson’s Creek“ bekannt gewordene Darsteller einem langwierigen Kampf gegen Darmkrebs. Seine Erkrankung hatte Van Der Beek erst in diesem Jahr öffentlich gemacht. Personen aus seinem unmittelbaren Umfeld haben den Tod des Schauspielers inzwischen bestätigt und würdigten seinen transparenten Umgang mit der Diagnose.

Familiäres Erbe

Der Verstorbene hinterlässt seine Frau Kimberly sowie sechs gemeinsame Kinder. Neben seiner ikonischen Rolle in „Dawson’s Creek“ war Van Der Beek in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen, darunter „Varsity Blues“, „How I Met Your Mother“ und „Criminal Minds“. Noch im Vorjahr hatte er trotz seiner schweren Erkrankung seinen Anhängern Einblicke in sein Seelenleben gewährt und seine Dankbarkeit für die erhaltene Unterstützung zum Ausdruck gebracht.

Spürbare Lücke

Mit seinem Ableben verliert nicht nur die Film- und Fernsehbranche eine prägende Figur – auch für zahlreiche Zuschauer, die mit seinen Rollen aufgewachsen sind, bedeutet sein Tod einen schmerzlichen Einschnitt.

In der Unterhaltungsindustrie und bei seinen Fans hinterlässt sein früher Tod eine spürbare Lücke.