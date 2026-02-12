Heineken streicht Jobs weltweit – Brau Union gibt Entwarnung für Linz

Die Brau Union setzt in Österreich verstärkt auf Effizienzmaßnahmen, schließt jedoch größere Personalkürzungen aus. Dies bestätigte das Unternehmen am Mittwoch auf Nachfrage des ORF aus der Konzernzentrale in Linz. Bereits seit dem Vorjahr arbeitet der Braukonzern gezielt an Produktivitätssteigerungen.

In einer Stellungnahme gegenüber dem ORF Oberösterreich bekräftigte das Unternehmen seine strategische Ausrichtung: „Unser Kurs bleibt klar: kontinuierliche Effizienzsteigerungen durch Digitalisierung und Robotisierung, Engagement für ressourcenschonenden Materialeinsatz, um unseren Kundinnen und Kunden das Beste aus Innovation und Tradition zu bieten.“

Heinekens Sparpläne

Beim niederländischen Mutterkonzern Heineken sieht die Situation anders aus. Obwohl der Bierriese im Geschäftsjahr 2025 die Markterwartungen übertraf – der Betriebsgewinn stieg organisch um 4,4 Prozent statt der prognostizierten vier Prozent – dämpft das Management die Erwartungen für 2026.

Statt der ursprünglich avisierten Gewinnsteigerung von vier bis acht Prozent rechnet Heineken nun mit einem moderateren Wachstum zwischen zwei und sechs Prozent. Teil einer neuen, bis 2030 angelegten Konzernstrategie ist ein weltweiter Stellenabbau.

⇢ Heineken-Krise: Schwache Bier-Nachfrage kostet 6000 Jobs!



Heineken verfolgt damit das Ziel, mit reduziertem Ressourceneinsatz stärkeres Wachstum zu generieren und erhebliche Kosteneinsparungen zu realisieren. Der Konzern, zu dem Marken wie Tiger, Amstel und Desperados zählen, beschäftigt global rund 87.000 Mitarbeiter und ist in 190 Ländern aktiv.

In Österreich gehören unter anderem die Traditionsmarken Gösser, Zipfer und Puntigamer zum Portfolio der Brau Union.