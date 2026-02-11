Heineken-Krise: Schwache Bier-Nachfrage kostet 6000 Jobs!

Der Bierriese Heineken greift zum Rotstift: Bis zu 6.000 Mitarbeiter müssen gehen, während der Konzern seine Gewinnprognose nach unten korrigiert.

Der niederländische Brauereikonzern Heineken reagiert auf die rückläufige Biernachfrage mit einem umfassenden Sparprogramm. Wie der Konzern am Mittwoch bekannt gab, plant das Unternehmen, innerhalb der kommenden zwei Jahre weltweit bis zu 6.000 Stellen zu streichen. Diese Maßnahme ist Teil einer strategischen Neuausrichtung, die bis 2030 umgesetzt werden soll. Das Management verfolgt dabei das Ziel, mit reduziertem Ressourceneinsatz stärkeres Wachstum zu generieren. Von diesem Schritt verspricht sich der Konzern, zu dessen Portfolio neben der Hauptmarke auch Biermarken wie Tiger, Amstel und Desperados zählen, erhebliche Kosteneinsparungen. Gleichzeitig korrigierte das Unternehmen seine Gewinnprognose für 2026 nach unten.

Gewinnentwicklung 2025

Im Geschäftsjahr 2025 konnte Heineken die Markterwartungen noch übertreffen. Der operative Gewinn stieg organisch um 4,4 Prozent, während Analysten lediglich mit einem Anstieg von vier Prozent gerechnet hatten. Für das kommende Jahr 2026 dämpft der Konzern jedoch die Erwartungen: Statt der bisher prognostizierten Gewinnsteigerung von vier bis acht Prozent rechnet das Unternehmen nun nur noch mit einem Zuwachs zwischen zwei und sechs Prozent.

Österreichische Auswirkungen

In Österreich ist Heineken als Mutterkonzern der Brau Union bekannt, die heimische Traditionsmarken wie Gösser, Zipfer und Puntigamer produziert. Die sinkende Nachfrage im Biersektor zwingt den niederländischen Eigentümer der Brau Union nun zu diesem einschneidenden Personalabbau.