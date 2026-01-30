Industrie-Exodus nach Osten: Deutsche Werke schließen, Serbien jubelt

Der industrielle Schwerpunkt verlagert sich ostwärts: Während deutsche Werke schließen, entstehen in Ungarn und Serbien hochmoderne Fabriken mit staatlicher Unterstützung.

Während in Sachsen und Baden-Württemberg Industriestandorte schließen, entstehen in Ungarn und Serbien hochmoderne Produktionsstätten. Deutsche Konzerne verlagern zunehmend ihre Fertigung nach Osteuropa, wo Löhne bis zu 70 Prozent unter deutschem Niveau liegen und Regierungen aktiv um Investoren werben.

Anfang 2023 erschütterte eine Hiobsbotschaft den sächsischen Industriestandort: Der Autozulieferer GKN Driveline kündigte die Schließung seines Werks in Zwickau-Mosel an. Über 800 Mitarbeiter verloren ihre Arbeitsplätze, obwohl der Betrieb profitabel Gelenkwellen für Premiumhersteller wie BMW, Mercedes und Lamborghini produzierte. Als Begründung führte das Unternehmen Branchenveränderungen, Preisverfall und Kostensteigerungen an. Was zunächst unerwähnt blieb: Parallel entstand im ungarischen Miskolc eine neue Gelenkwellen-Fabrik, gefördert durch staatliche Beihilfen und Steuervergünstigungen – ein Subventionspaket, das derzeit von der EU-Kommission geprüft wird.

Sachsens damaliger Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) zeigte sich fassungslos über die Entscheidung. Er könne nicht nachvollziehen, warum der profitable Standort aufgegeben werde, während gleichzeitig in Ungarn investiert werde. Die IG Metall warf dem Konzern eine schrittweise Produktionsverlagerung nach Osteuropa vor und kündigte Widerstand an.

Der Fall GKN steht nicht allein. Ende 2024 schloss der Konsumgüterkonzern Henkel sein Klebstoffwerk in Heidenau bei Dresden und entließ rund 40 Beschäftigte. Die Produktion von Heißschmelz-Klebstoffen für verschiedene Industriezweige wurde ins ungarische Környe transferiert. Mit dieser Entscheidung verschwand Henkels letzte Produktionsstätte in Ostdeutschland – trotz gegenteiliger Beteuerungen von Konzernchef Carsten Knobel, der noch im August 2024 öffentlich versichert hatte, keine deutschen Werke zu schließen.

Bereits 2022 gab der Stuttgarter Zulieferer Mahle sein Werk in Freiberg (Sachsen) auf und strich etwa 85 Arbeitsplätze. Das Unternehmen erklärte, der Standort habe keine wirtschaftliche Zukunftsperspektive mehr. Im Rahmen eines globalen Stellenabbaus von rund 7600 Positionen bis 2025 trifft es besonders Standorte mit Fokus auf Verbrennertechnologie.

Milliarden-Investitionen Osteuropa

Während deutsche Industriestandorte schließen, fließen Milliarden-Investitionen nach Ungarn. BMW eröffnete 2025 in Debrecen sein erstes neues europäisches Werk seit zwei Jahrzehnten. Über zwei Milliarden Euro investierte der Konzern in die hochmoderne Fabrik, die ausschließlich Elektrofahrzeuge der Neuen Klasse produziert und langfristig mehr als 2000 Arbeitsplätze schaffen soll. Mercedes-Benz kündigte im Februar 2025 an, sein bestehendes Werk im ungarischen Kecskemét für eine Milliarde Euro zu erweitern und die Kapazität auf 200.000 Fahrzeuge jährlich zu verdoppeln. Gleichzeitig reduziert der Konzern die Produktion in deutschen Werken um 100.000 Einheiten pro Jahr. Finanzvorstand Harald Wilhelm benannte die Strategie unverblümt: Der Anteil der Fertigung in Niedrigkostenländern solle von 15 Prozent (2023) auf 30 Prozent bis 2030 steigen – die Produktionskosten in Ungarn lägen etwa 70 Prozent unter deutschem Niveau.

Der Technologiekonzern ZF Friedrichshafen errichtet in Ungarn gleich zwei neue Produktionsstätten. In Kecskemét und Debrecen entstehen Fabriken für Stoßdämpfer und Achsmodule zur Belieferung der neuen Elektromodelle von BMW und Mercedes. Das Investitionsvolumen beträgt rund 62 Millionen Euro für 313 neue Arbeitsplätze, wobei der ungarische Staat etwa zehn Prozent als Zuschuss beisteuert. Auch Bosch weihte Anfang 2025 in Miskolc ein neues Logistik- und Lagerzentrum für 147,6 Millionen Euro ein.

Nicht nur Ungarn profitiert von der industriellen Verlagerung. Auch Serbien, das nicht zur EU gehört, zieht deutsche Industrieunternehmen an. Continental eröffnete im Februar 2023 eine hochmoderne Elektronikfabrik in Kać bei Novi Sad. In der 30.000 Quadratmeter großen Anlage werden Displays und Infotainment-Systeme produziert. Der Konzern investierte rund 150 Millionen Euro und plant etwa 1500 Arbeitsplätze. ZF betreibt seit 2019 ein Werk im serbischen Pancevo für E-Motoren und Getriebeteile, das 2023 um eine Produktionslinie für Hybrid-Elektronik erweitert wurde. Der Abgasspezialist Boysen eröffnete 2021 in Subotica seine größte ausländische Fabrik. 65 Millionen Euro flossen in das Werk, das komplette Abgassysteme für Mercedes und Audi herstellt und 500 Arbeitsplätze bietet.

Serbien punktet mit einem einzigartigen Standortvorteil: Das Land unterhält Freihandelsabkommen sowohl mit der EU als auch mit der Eurasischen Wirtschaftsunion, der Türkei, Großbritannien und seit Oktober 2023 auch mit China. Produkte aus serbischen Fabriken können damit zollfrei in Märkte mit insgesamt rund 2,7 Milliarden Verbrauchern exportiert werden. In 15 Sonderwirtschaftszonen genießen Unternehmen zusätzlich Zollfreiheit für importierte Materialien und Maschinen sowie Steuerbefreiungen.

Standortnachteile Deutschland

Die Gründe für die Produktionsverlagerungen sind vielschichtig. Am offensichtlichsten ist das Lohngefälle: Ein Industriearbeiter verdient in Ungarn durchschnittlich etwa 1500 Euro brutto monatlich, in Deutschland hingegen über 4600 Euro. Ungarn erhebt zudem mit neun Prozent den niedrigsten Körperschaftsteuersatz in der EU, während die effektive Steuerbelastung für Unternehmen in Deutschland bei etwa 30 Prozent liegt. Auch bei den Energiekosten schneidet Deutschland schlecht ab. 2025 zahlten deutsche Haushalte durchschnittlich 38 bis 39 Cent pro Kilowattstunde, Unternehmen je nach Größe 13 bis 18 Cent, während Ungarn mit etwa zehn Cent die niedrigsten Energiekosten in der Region aufwies. Für viele Unternehmen rechnet sich die Produktion in Deutschland unter diesen Bedingungen schlichtweg nicht mehr.

Die ungarische Regierung unter Viktor Orbán wirbt offensiv um ausländische Investoren. Großprojekte werden mit Subventionen, Steuererleichterungen, günstigem Bauland und beschleunigten Genehmigungsverfahren unterstützt. Barbara Zollmann von der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer spricht von einem regelrechten Investitionsboom dank einer konsequenten Wirtschaft-First-Politik. Qualifizierte Arbeitskräfte zu wettbewerbsfähigen Löhnen, leistungsfähige Hochschulen, niedrige Steuern und eine investitionsfördernde Wirtschaftspolitik machten Ungarn besonders attraktiv.

Marko Graf, Hauptgeschäftsführer der IHK Osnabrück, kritisiert im Vergleich dazu die deutschen Rahmenbedingungen. Hierzulande werde Investoren selten der sprichwörtliche rote Teppich ausgerollt. Spätestens in der Umsetzungsphase würden sie von bürokratischen Hürden ausgebremst. In Ungarn und Serbien hingegen empfange man Investoren mit offenen Armen, beschleunige Verfahren und löse Probleme pragmatisch.

Die Abwanderungswelle trifft nicht nur Ostdeutschland. Bosch plant, bis 2030 seine Lkw-Komponentenproduktion vom traditionsreichen Standort Schwäbisch Gmünd vollständig ins ungarische Maklár zu verlagern. Tausende Arbeitsplätze sind gefährdet. Die Gmünder Bundestagsabgeordnete Inge Gräßle (CDU) warnt, dass die hohen Energiekosten in Deutschland die Wettbewerbsnachteile gegenüber Ländern wie Ungarn zusätzlich verschärfen.

ZF kündigte an, bis 2028 konzernweit bis zu 14.000 Stellen in Deutschland zu streichen. Nach Angaben des Betriebsrats sind über 30 Prozent der deutschen Werke von Schließung bedroht. Ein internes Video enthüllte Pläne, große Teile der Getriebeproduktion vom Werk Saarbrücken nach Eger in Ungarn zu verlagern.

Die IG Metall und lokale Politiker warnen vor einer schleichenden Deindustrialisierung. Wenn immer mehr Unternehmen ihre ostdeutschen Standorte aufgeben, drohe der Region ein massiver Verlust an industrieller Substanz. Der Zwickauer Betriebsrat Jörg Kirsten formulierte es resigniert: Wenn der Standort Mosel erst einmal verschwunden sei, folge bald das nächste Werk.

Eine sinkende industrielle Präsenz könnte die Abwanderung junger Fachkräfte beschleunigen und Investitionen weiter verringern. Die aktuellen Werksschließungen wecken bei vielen Menschen Erinnerungen an die 1990er-Jahre, als nach der Wiedervereinigung zahlreiche Industriearbeitsplätze in Ostdeutschland verloren gingen.

Ab diesem Jahr soll ein gedeckelter Industriestrompreis für Entlastung sorgen – mit einem angestrebten Wert von fünf Cent pro Kilowattstunde. Die entsprechende Förderrichtlinie wird derzeit noch abgestimmt, doch die Industrie erwartet nur geringe Effekte. Was zunächst nach einer bedeutenden Maßnahme klingt, erweist sich bei näherer Betrachtung als wenig wirksam.

Nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG) wird die tatsächliche Entlastung in der Praxis nur wenige Zehntelcent betragen. Der Preisdeckel gilt ausschließlich für die Strombeschaffung, nicht aber für Netzentgelte, Umlagen oder Steuern. EU-Beihilferegeln begrenzen zudem die Förderung auf 50 Prozent des Verbrauchs und verlangen, dass mindestens die Hälfte der erhaltenen Mittel in Dekarbonisierungsmaßnahmen investiert wird. Für viele mittelständische Unternehmen ist das Instrument zu bürokratisch. Der Verband spricht von einer lediglich „homöopathischen Wirkung“.

Die Region zwischen Budapest und Belgrad zieht nicht nur deutsche Investoren an. Der chinesische Elektroautohersteller BYD errichtet im ungarischen Szeged nahe der serbischen Grenze seine erste europäische Fabrik. Die ungarische Regierung fördert das Projekt als eines der größten Investments der Landesgeschichte. Eine von China finanzierte Bahnstrecke zwischen Belgrad und Budapest soll die logistische Anbindung verbessern. Bereits 2022 stammte ein Fünftel aller serbischen Exporte aus der Automobilindustrie. Das Land hat sich von einer Agrarwirtschaft zu einem festen Bestandteil europäischer Lieferketten entwickelt.

Eine entscheidende Erkenntnis dieser Entwicklung: Deutschland verliert seine traditionellen Standortvorteile. Jahrzehntelang galt die deutsche Industrie als führend in Qualität und Produktivität; das Label „Made in Germany“ als wertvolles Qualitätssiegel. Ungarn und Serbien haben aufgeholt. Deutsche Unternehmen loben ausdrücklich die Qualifikation, Produktivität und Leistungsbereitschaft der lokalen Belegschaften. Bosch sorgt beispielsweise durch duale Ausbildungsprogramme vor Ort dafür, dass die Mitarbeiterkompetenzen nahezu westeuropäisches Niveau erreichen.

Werke wie die ZF-Fabrik in Pancevo sind hochautomatisiert und schlank organisiert, ohne die historisch gewachsenen Strukturen älterer deutscher Standorte. Wenn Konzerne ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilungen ebenfalls verlagern, gibt es kaum noch Gründe, die Fertigung in teureren Regionen zu belassen. ZF eröffnete 2023 in Novi Sad ein eigenes Entwicklungszentrum mit 150 Ingenieuren, das an Elektroantrieben der nächsten Generation arbeitet. Wissensintensive Bereiche werden direkt in Serbien aufgebaut, nicht mehr zwangsläufig in Deutschland.

Das Abwägen zwischen Kostenersparnis, Förderanreizen und strategischer Zukunftsplanung führt deutsche Wirtschaftslenker gegenwärtig dazu, osteuropäische Standorte gegenüber Deutschland zu bevorzugen.