Hotel-Gaunerin mit zwei Identitäten – Hunde verhungerten fast

Hotelrechnungen unbezahlt, falsche Identitäten und vernachlässigte Hunde – eine 46-jährige Rumänin sitzt nun in Krems in Untersuchungshaft.

Die Polizei hat eine 46-jährige Rumänin festgenommen, die in mehreren Hotels übernachtet haben soll, ohne die Rechnung zu begleichen. Der Frau werden außerdem Urkundenfälschung und Tierquälerei zur Last gelegt. Sie wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die Justizanstalt Krems überstellt.

Der Fall kam ins Rollen, als das Personal einer Unterkunft in Tulln Verdacht schöpfte und die Frau am Verlassen des Hotels hinderte. Die alarmierten Beamten stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass es sich um einen komplexeren Sachverhalt handeln könnte als zunächst angenommen.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte die Beschuldigte in Begleitung zweier Hunde an. Weitere Nachforschungen ergaben, dass die Frau bereits zuvor in einem anderen Hotel im Bezirk Tulln logiert und sich ohne Begleichung der offenen Forderungen entfernt hatte.

Überregionale Betrugsserie

Die Ermittlungen führten die Beamten schließlich bis in die Steiermark. „In Zusammenarbeit mit Bediensteten der Polizeiinspektion Lebring konnten vier Tatörtlichkeiten im Zeitraum vom 8. bis 20. Dezember 2025 zugeordnet werden, bei denen die Frau zwei unterschiedliche Identitäten verwendete“, gab die Polizei Niederösterreich bekannt.

Vernachlässigte Tiere

Im Zuge des Einsatzes wurde auch eine Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Tulln hinzugezogen. Diese veranlasste die Abnahme der Hunde, da eines der Tiere erhebliche Anzeichen von Unterernährung aufwies.

Die 46-Jährige zeigte sich zu den Vorwürfen der Urkundenfälschung, Tierquälerei und des gewerbsmäßigen Betruges nicht geständig.