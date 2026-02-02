Abenteuertour unter der Stadt ging schief: Mann wählt Notruf aus Kanal (FOTOS)

Nächtlicher Notruf aus der Tiefe: Ein Mann steckte in der Kanalisation fest und konnte sich nicht selbst befreien. Die Feuerwehr rückte zur ungewöhnlichen Rettungsaktion aus.

Ein Mann verirrte sich in einem unterirdischen Tunnelsystem und landete schließlich in der Kanalisation, aus der er nicht mehr selbständig entkommen konnte. In seiner Notlage wählte er den Notruf. Wie Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich erklärte, war es dem Mann nicht möglich, einen Gullydeckel aus eigener Kraft zu öffnen, weshalb er die Einsatzzentrale kontaktierte.

Erfolgreiche Rettungsaktion

Die Alarmierung der Rettungskräfte erfolgte gegen 2.30 Uhr. Dank präziser Ortsangaben des Eingeschlossenen konnten die Einsatzkräfte seinen Standort schnell ermitteln. Zwei Feuerwehreinheiten rückten zur Rettungsaktion aus.

Nach etwa einer Stunde gelang es den Einsatzkräften, den Mann wohlbehalten aus seiner misslichen Situation zu befreien.

Der Gerettete blieb bei dem Vorfall unverletzt.