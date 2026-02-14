Ein tödlicher Straßenbahnunfall erschüttert Sarajevo und bringt die Bürger auf die Straße. Die Wut über marode Infrastruktur entlädt sich in Protesten.

Friedliche Proteste

Die Empörung in Sarajevo wächst nach dem tragischen Straßenbahnunfall, der die bosnische Hauptstadt erschüttert hat. Bürger versammeln sich zu Protesten, um ihrer Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Bei dem Unglück im Stadtzentrum war eine Straßenbahn entgleist, wobei der junge Erdoan Morankic aus Brcko noch an der Unfallstelle verstarb. Mehrere weitere Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Der Vorfall hat eine öffentliche Debatte über die Sicherheit im Nahverkehr ausgelöst.

Die Demonstranten verlangen konkrete Maßnahmen der zuständigen Behörden nach dem verhängnisvollen Unfall vom Donnerstag. Sie fordern klare Antworten und grundlegende Veränderungen im System, um ähnliche Tragödien künftig zu verhindern. Bereits am Vortag hatten Schüler und Studenten den Verkehr für zwei Stunden friedlich blockiert. Ihre Botschaft war unmissverständlich: „Wir fühlen uns nicht sicher.“ Die jungen Menschen betonten ihre Angst bei der Nutzung der Straßenbahnen und generell im Stadtverkehr – besonders unter winterlichen Bedingungen, wenn die ohnehin mangelhafte Infrastruktur zusätzliche Schwächen offenbare.

Konkrete Forderungen

Die Demonstrierenden appellieren an die Kantonsregierung von Sarajevo, veraltete Straßenbahnen umgehend aus dem Verkehr zu ziehen. Sie unterstreichen, dass die Sicherheit der Bevölkerung oberste Priorität haben müsse. Nach Überzeugung der Protestierenden mangelt es nicht an Lösungsansätzen oder finanziellen Mitteln – vielmehr fehle es an politischem Willen und Entschlossenheit, die Situation im öffentlichen Verkehr nachhaltig zu verbessern.

