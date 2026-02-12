KOSMO KOSMO
Tragödie

Entgleiste Straßenbahn reißt Mann in Sarajevo in den Tod – Kind verliert Bein

Bei einem schweren Unfall im Zentrum von Sarajevo ist heute Vormittag ein Mensch ums Leben gekommen. Eine aus den Gleisen gesprungene Straßenbahn verletzte zudem zwei weitere Personen, darunter ein Kind schwer. Der tragische Vorfall ereignete sich an der Kreuzung beim Landesmuseum im Bezirk Centar.

Nach bislang unbestätigten Informationen verstarb ein Mann noch an der Unfallstelle. Besonders erschütternd: Unter den Verletzten befindet sich ein 13-jähriges Mädchen, dem aufgrund der schweren Verletzungen ein Bein amputiert werden musste. Wie das Nachrichtenportal Klix.ba berichtet, wurde die Schwerverletzte umgehend ins Allgemeine Krankenhaus Sarajevo gebracht und notoperiert.

Unfallhergang unklar

Die Straßenbahn war vom Hauptbahnhof in Richtung Bascarsija (Altstadt) unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache entgleiste. Rettungskräfte eilten zum Unfallort, während Polizeibeamte mit der Spurensicherung begannen.

Über die genauen Unfallumstände soll nach Abschluss der Ermittlungen informiert werden.

