Öffi-Crash in Floridsdorf: 13 Verletzte im Frühverkehr (VIDEO)

Morgendlicher Schock in Floridsdorf: Zwei Straßenbahnen krachen ineinander, 13 Fahrgäste werden verletzt. Der Verkehrsknotenpunkt steht teilweise still.

Ein Zusammenstoß zweier Straßenbahnen erschütterte am Montagmorgen den Verkehrsknotenpunkt Wien-Floridsdorf. Während des morgendlichen Berufsverkehrs kollidierten zwei Garnituren, wobei 13 Fahrgäste Verletzungen erlitten. Der Vorfall, der sich gegen 8:30 Uhr ereignete, löste massive Störungen im öffentlichen Verkehrsnetz aus. Die Wiener Linien bestätigten den Unfall: „Heute um ca. 08.30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall zweier Straßenbahnen. Ein Zug der Linie 25 ist auf einen in der Haltestelle Schlosshofer Straße stehenden Zug der Linie 26 aufgefahren. Wie es dazu kam, ist derzeit noch unklar und wird untersucht“, gab eine Sprecherin unmittelbar nach dem Vorfall bekannt.

Verletzte Passagiere

Die Einsatzkräfte der Berufsrettung versorgten insgesamt 13 Personen – ausschließlich Passagiere der betroffenen Straßenbahnen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser transportiert. Bei den Blessuren handelt es sich vorwiegend um leichtere Verletzungen wie Prellungen und Schürfwunden.

Verkehrsbehinderungen

Die Auswirkungen auf den Verkehrsknotenpunkt waren sofort spürbar. Die Linien 25, 26, 27, 29A und 29B konnten nur teilweise verkehren, während die Linien 30 und 31 mit erheblichen Unregelmäßigkeiten zu kämpfen hatten.

„Für die Dauer der Störung empfehlen wir auf die Linien U1, U6, 27A, 31A oder die S-Bahn umzusteigen“, lautete die Empfehlung der Wiener Linien an die betroffenen Fahrgäste.