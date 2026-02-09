Mysteriöse Todesurkunde: Wurde Epstein einen Tag zu früh für tot erklärt?

⇢ Epsteins dunkles Geheimnis: 80 Prozent seiner Opfer vom Balkan!



Ein rätselhaftes Dokument aus Manhattan datiert Epsteins Tod auf den 9. August – einen Tag vor dem offiziellen Todeszeitpunkt. Die Unstimmigkeit befeuert alte Zweifel.

Ein mysteriöses Dokument wirft Fragen zum Todeszeitpunkt von Jeffrey Epstein auf. Unter Millionen kürzlich veröffentlichter Akten tauchte eine beunruhigende Erklärung auf, die den Tod des verurteilten Sexualstraftäters bereits einen Tag vor seinem offiziellen Ableben bestätigt. Während die Behörden Epsteins Tod auf den Morgen des 10. August 2019 datieren, als er erhängt in seiner Zelle gefunden wurde, vermerkt ein Dokument der Staatsanwaltschaft Manhattan sein Ableben bereits am 9. August. Der plötzliche Tod ereignete sich während seiner Untersuchungshaft im Metropolitan Correctional Center in New York, wo er wegen schwerwiegender Vorwürfe des Menschenhandels mit Minderjährigen einsaß.

In der fraglichen Erklärung wird Manhattans damaliger Staatsanwalt Geoffrey S. Berman mit den Worten zitiert: „Heute Morgen bestätigte das Manhattan Correctional Center, dass Jeffrey Epstein, der von unserer Behörde wegen Menschenhandels mit Minderjährigen angeklagt wurde, bewusstlos in seiner Zelle aufgefunden und kurz darauf für tot erklärt wurde.“ Diese Entwicklung ist zutiefst beunruhigend und wir sind uns bewusst, dass sie ein weiteres Hindernis für Epsteins zahlreiche Opfer darstellen könnte, Gerechtigkeit zu erfahren. Den mutigen jungen Frauen, die bereits ausgesagt haben, und jenen, die dies noch nicht getan haben, versichere ich: Wir bleiben entschlossen, für euch einzutreten und unsere Ermittlungen zu den angeklagten Vergehen fortzuführen.

Die offizielle Darstellung laut Gefängnisunterlagen beschreibt, wie ein Vollzugsbeamter Epstein leblos auffand, als er das Frühstück brachte. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche durch Sanitäter konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Der New Yorker Gerichtsmediziner stufte den Fall später als Suizid durch Erhängen ein. Epstein befand sich seit dem 6. Juli 2019 in dem New Yorker Gefängnis in Untersuchungshaft und wartete auf seinen Prozess, als er einen Monat später verstarb.

Gravierende Sicherheitsmängel

Seither ranken sich hartnäckige Verschwörungstheorien um seinen Tod, befeuert durch eine Reihe gravierender Versäumnisse in jener Nacht. Gefängnisdokumente belegen, dass die zuständigen Wachleute die vorgeschriebenen nächtlichen Kontrollen nicht durchführten. Die planmäßigen Rundgänge um 3 und 5 Uhr morgens fanden nicht statt, und die Überwachungskameras vor seiner Zelle waren außer Betrieb – so die offiziellen Erkenntnisse.

Besonders brisant: Das Überwachungsvideo, das den Treppenaufgang zu seiner Zelle zeigt, bricht kurz vor Mitternacht unvermittelt ab und hinterlässt eine kritische Lücke in der Beweiskette. Diese Aneinanderreihung von Pannen machte es den Ermittlern unmöglich, einen präzisen Zeitablauf von Epsteins letzten Stunden zu rekonstruieren. Eine exakte Todeszeit wurde bis heute nicht offiziell festgestellt.

Mysteriöser orangefarbener Fleck

Für zusätzliche Verwirrung sorgt ein rätselhaftes Detail auf den Überwachungsaufnahmen vom Abend des 9. August: Ein orangefarbener Fleck bewegt sich die Treppe zu Epsteins Zellentrakt hinauf. Ein neu veröffentlichter FBI-Bericht deutet an, dass es sich dabei um einen anderen Häftling handeln könnte. Darin heißt es, Agenten hätten am 9. August um 22:39 Uhr beobachtet, wie „ein orangefarbener Blitz die L-Tier-Treppe hinaufzugehen scheint – möglicherweise ein Häftling, der zu diesem Stockwerk gebracht wird.“

Der Generalinspektor kam jedoch zu einer anderen Einschätzung und notierte: „Die Häftlinge befinden sich derzeit im Lockdown, es könnte sein, dass jemand Häftlingskleidung oder Bettwäsche nach oben trägt.“

Diese widersprüchlichen Analysen stehen im direkten Gegensatz zu öffentlichen Erklärungen hochrangiger US-Beamter. Der ehemalige Justizminister Bill Barr, der unter Trump amtierte, beteuerte 2019 in einem Interview, er habe persönlich die Sicherheitsaufnahmen geprüft und könne bestätigen, dass niemand Epsteins Gefängnisbereich betreten habe. Auch der ehemalige stellvertretende FBI-Direktor Dan Bongino erklärte gegenüber Fox News: „Es gibt ein Video, klar wie der Tag. Er ist die einzige Person dort drin und die einzige Person, die herauskommt.“ Man kann es deutlich sehen. Wir arbeiten daran, es zu optimieren, damit Sie eine verbesserte Version erhalten, und wir werden auch das Original zugänglich machen, damit niemand Manipulationen vermuten kann.

Der abschließende Bericht des Generalinspekteurs hält hingegen fest: „Gegen 22:39 Uhr schien ein nicht identifizierter Vollzugsbeamter die L-Tier-Treppe hinaufzugehen und erschien dann um 22:41 Uhr wieder im Sichtfeld der Kamera.“ Forensische Experten äußerten gegenüber CBS bereits 2019 die Vermutung, dass der sichtbare orangefarbene Fleck tatsächlich ein anderer Häftling gewesen sein könnte. Conor McCourt, ein pensionierter NYPD-Sergeant und Experte für forensische Videoanalyse, erklärte dem Sender: „Basierend auf dem begrenzten Videomaterial handelt es sich mit größerer Wahrscheinlichkeit um eine Person in orangefarbener Anstaltskleidung.“

Der Video-Forensiker Jim Safford und vier weitere renommierte Fachleute kamen zu dem Schluss: „Die Behauptung, es sei unmöglich, dass jemand unbemerkt zu den Treppen seines Zellenbereichs gelangen könnte, ist schlichtweg falsch.“