Nicht angeschnallt: 27-Jähriger nach Horror-Flug mit Auto in Lebensgefahr

Wie ein Flugzeug hob der Wagen ab und landete 25 Meter weiter in einer Böschung. Der nicht angeschnallte Fahrer kämpft nun im Krankenhaus um sein Leben.

In der Nacht zum Montag kam es im Bezirk Liezen in der Steiermark zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Kroate erlitt schwere Verletzungen und musste per Rettungshubschrauber „Christophorus 14“ ins Landeskrankenhaus Innsbruck transportiert werden. Der Mann war zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt. An der Unfallstelle waren insgesamt 38 Kräfte der Feuerwehren Mandling und Schladming im Einsatz, unterstützt von Sanitätern des Roten Kreuzes. Sie befreiten den Verunglückten aus dem Wrack und leisteten Erstversorgung.

Die B320 blieb infolge des Unfalls bis etwa 4 Uhr morgens nur einspurig befahrbar.

Dramatischer Unfallhergang

Der Unfall geschah gegen 1.45 Uhr auf der B320 (Ennstal Straße). Der 27-Jährige war mit seinem Wagen von Radstadt in Salzburg in Richtung Schladming unterwegs, als er bei Pichl-Preunegg aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Fahrzeug prallte gegen eine schräge Leitplanke und hob ab. Laut Polizeiangaben flog das Auto regelrecht „wie ein Flugzeug“ durch die Luft und landete etwa 25 Meter weiter in der Böschung eines Wasserdurchlasses.

Kritischer Zustand

Wie die steirische Polizei am Montagmorgen mitteilte, ist der Schwerverletzte derzeit nicht ansprechbar und kann nicht zum Unfallhergang befragt werden. Aufgrund seines kritischen Zustands war bislang auch kein Alkoholtest möglich.

Das Unfallfahrzeug wurde bei dem Aufprall vollständig zerstört.