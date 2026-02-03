KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Tragödie

Tödliche Kollision: Reanimation vor Ort vergeblich – 62-Jährige stirbt

Tödliche Kollision: Reanimation vor Ort vergeblich – 62-Jährige stirbt
FOTO: FF Bruck-Waasen
1 Min. Lesezeit |

Eine 62-jährige Frau aus dem Bezirk Grieskirchen ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) ums Leben gekommen. Die Kollision zwischen ihrem Pkw und einem Kleintransporter ereignete sich auf der Söldener Gemeindestraße. Trotz sofortiger Hilfe durch Ersthelfer, Rettungskräfte und einen Notarzt verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.

Der 45-jährige Lenker des Kleintransporters, ebenfalls aus dem Bezirk Grieskirchen, erlitt bei dem Frontalzusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Das Unglück geschah gegen 12:15 Uhr, als der Mann von Waizenkirchen in Richtung Peuerbach unterwegs war, während die Frau in die Gegenrichtung fuhr.

⇢ Trotz Schneeketten: Fahrer schlittert in den Abgrund

Rettungsmaßnahmen vor Ort

Sanitäter des Roten Kreuzes leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Auch der Notarzthubschrauber C10 wurde zur Unfallstelle beordert. Sämtliche Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos – die 62-Jährige erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die Polizei bestätigte die Verletzung des Transporterfahrers.

⇢ Auto rast in Verkehrsschild – Überkopfwegweiser kracht auf Fahrbahn (FOTOS)

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

⇢ 50-Tonnen-Brücke stürzt auf Lkw – Eingeklemmter Fahrer muss Strafe zahlen

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Soforthilfe
Nach 41 Toten: Schweizer Gemeinde öffnet Millionen-Hilfstopf
| Tragödie
Tödliche Kollision: Reanimation vor Ort vergeblich – 62-Jährige stirbt
| Blutige Kontrolle
Schwarzfahrer rastet aus – Schaffner ringt mit dem Tod
| Naturspektakel
„Wunderschön“: Touristen stürmen gefrorene Niagarafälle (VIDEOS)
| Schwieriger Einsatz
Abgeschlepptes E-Auto ging nach Brand erneut in Flammen auf (FOTOS)
MEHR AKTUELLE NEWS