Tödliche Kollision: Reanimation vor Ort vergeblich – 62-Jährige stirbt

Eine 62-jährige Frau aus dem Bezirk Grieskirchen ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) ums Leben gekommen. Die Kollision zwischen ihrem Pkw und einem Kleintransporter ereignete sich auf der Söldener Gemeindestraße. Trotz sofortiger Hilfe durch Ersthelfer, Rettungskräfte und einen Notarzt verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.

Der 45-jährige Lenker des Kleintransporters, ebenfalls aus dem Bezirk Grieskirchen, erlitt bei dem Frontalzusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Das Unglück geschah gegen 12:15 Uhr, als der Mann von Waizenkirchen in Richtung Peuerbach unterwegs war, während die Frau in die Gegenrichtung fuhr.

Rettungsmaßnahmen vor Ort

Sanitäter des Roten Kreuzes leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Auch der Notarzthubschrauber C10 wurde zur Unfallstelle beordert. Sämtliche Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos – die 62-Jährige erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die Polizei bestätigte die Verletzung des Transporterfahrers.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

