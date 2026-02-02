Trotz Schneeketten: Fahrer schlittert in den Abgrund

Trotz Schneeketten verlor ein Autofahrer im Hartergraben die Kontrolle und landete im Wald. Die Bergung wurde zur Herausforderung für die Einsatzkräfte.

Ein Autofahrer geriet am Sonntagnachmittag im Hartergraben nahe Kindberg im Mürztal auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern und stürzte mit seinem Wagen in den angrenzenden Wald. Der Unfall passierte gegen 15 Uhr unter äußerst schwierigen Straßenverhältnissen. Trotz montierter Schneeketten konnte der Fahrer sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen und rutschte eine Böschung hinab.

Der Mann kam mit dem Schrecken davon und setzte selbständig den Notruf ab. Die alarmierten Einsatzkräfte mussten für die Anfahrt zur abgelegenen Unfallstelle ebenfalls Schneeketten aufziehen. Zusätzlich sorgte die Stadtgemeinde Kindberg mit einer Sonderstreuung für mehr Sicherheit, damit die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Hadersdorf und Kindberg-Stadt ihre Arbeit gefahrlos verrichten konnten.

Vor der eigentlichen Bergungsaktion musste zunächst Gestrüpp und Astwerk beseitigt werden.

Zweiter Unfall

Nur wenige Stunden später kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall: Am frühen Montagmorgen kollidierten auf der B96 zwei Pkw miteinander. Zwölf Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Katsch an der Mur (Steiermark) rückten zum Unfallort aus.

Bei dem Zusammenstoß erlitt eine Person leichte Verletzungen. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Das Rote Kreuz transportierte den Verletzten ins Krankenhaus, während die Feuerwehrleute die havarierten Fahrzeuge bargen und die Fahrbahn säuberten.

