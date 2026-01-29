Frontal-Crash am Bahnhof: Frau rammt Bus – Schülerin verletzt

Winterliche Straßenverhältnisse, ein Frontalzusammenstoß und eine verletzte Jugendliche – der frühe Morgen in Zell am See begann mit einem dramatischen Unfall.

Ein Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus erschütterte am Donnerstagmorgen Zell am See im Salzburger Pinzgau. Bei dem Unfall wurde eine 17-jährige Jugendliche, die sich als Passagierin im Bus befand, verletzt. Rettungskräfte des Roten Kreuzes brachten die Einheimische zur weiteren Behandlung ins Tauernklinikum.

Sowohl die 23-jährige rumänische Autofahrerin als auch der Lenker des Linienbusses kamen bei der Kollision mit dem Schrecken davon. Die durchgeführten Alkoholtests bei beiden Fahrzeugführern zeigten keine Auffälligkeiten.

Einsatz der Feuerwehr

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 6.15 Uhr im Bereich des Verladebahnhofs auf winterlicher Fahrbahn. Einsatzkräfte der Feuerwehr Zell am See übernahmen die Absicherung der Unfallstelle, sorgten für ausreichende Beleuchtung und unterstützten ein Abschleppunternehmen bei der Bergung der verunfallten Fahrzeuge.

⇢ Drogenfahrt auf A23: Geisterfahrer kracht frontal in Auto mit Kind



Im Anschluss beseitigten die Helfer ausgetretene Betriebsstoffe und räumten Trümmerteile von der Straße. Die genaue Anzahl der Fahrgäste im betroffenen Linienbus ist derzeit nicht bekannt.

Auch zum exakten Hergang des Unfalls liegen momentan keine detaillierten Informationen vor.