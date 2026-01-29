Airfryer statt Frittieröl: So gelingen dir fluffige Krapfen wie vom Bäcker (VIDEO)

Eine bekannte Foodbloggerin zeigt auf ihrem Instagram-Kanal foodwerk.de regelmäßig neue Rezeptideen, die vor allem durch ihre Einfachheit und Alltagstauglichkeit überzeugen. In ihrem aktuellen Beitrag präsentiert Nadine Moll eine gesündere Variante der klassischen Faschingskrapfen. Das Besondere: Die Leckereien werden in der Heißluftfritteuse zubereitet, was sie deutlich weniger fettig macht als die Exemplare vom Bäcker – ohne dabei geschmackliche Einbußen zu erleiden.

Die Zubereitung der luftigen Krapfen erfordert weder viel Zeit noch großen Aufwand. Die Anleitung umfasst folgende Schritte:

– Zunächst Hefe mit Milch, Zucker und Salz vermischen und etwa 5 Minuten ruhen lassen.

– Danach Mehl, weiche Butter und Ei dazugeben und alles zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten.

– Den Teig abdecken und rund 1 Stunde gehen lassen.

– Anschließend 12 gleich große Portionen abteilen, zu Kugeln formen, glattziehen und weitere 15 Minuten ruhen lassen.

– In der Heißluftfritteuse im Backmodus bei 160 °C ungefähr 14 Minuten backen.

– Vollständig auskühlen lassen, mithilfe einer Spritztülle füllen und nach Belieben dekorieren.

Kreative Füllungen

Bei der kreativen Gestaltung der Krapfen sind keine Grenzen gesetzt. Die traditionelle Variante wird mit Butter und Zucker bestrichen und mit Erdbeermarmelade gefüllt. Für experimentierfreudige Genießer empfehlen sich auch Pistaziencreme mit gehackten Pistazien als Topping – besonders das grüne Innere sorgt dabei für einen optischen Hingucker.

Leckere Variationen

Weitere Geschmacksrichtungen können Nutella mit geschmolzener Zartbitter- und weißer Schokolade sein, Haselnusscreme kombiniert mit Schokoladenüberzug und Kinder-Bueno-Stückchen oder eine Vanillecreme aus Paradiescreme und Sahne, veredelt mit einer feinen Puderzuckerglasur.

