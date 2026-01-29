Spaziergänger findet Leiche von 14-Jährigem an See

Ein grausiger Fund erschüttert Dormagen: Am Waldsee entdeckten Spaziergänger die Leiche eines 14-Jährigen. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

In Dormagen (Nordrhein-Westfalen) wurde am Mittwochabend die Leiche eines 14-jährigen Jugendlichen an einem kleinen See am südlichen Stadtrand entdeckt. Spaziergänger fanden den toten Körper gegen 17 Uhr, woraufhin umgehend die Kriminalpolizei des Rheinkreises Neuss die Ermittlungen aufnahm. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Teenagers feststellen.

Die Polizei sperrte den Fundort am Waldsee weiträumig ab und richtete eine Mordkommission ein. Am Donnerstagmorgen bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber BILD: „Wir bestätigen den Fund einer jungen Männerleiche nahe der Salm-Reifferscheidt-Allee.“ Der leblose Körper des 14-Jährigen wurde im Dormagener Ortsteil Hackenbroich gefunden, nahe der Grenze zur Stadt Pulheim.

Laufende Ermittlungen

Aktuell sichert die Kriminaltechnik Spuren am mutmaßlichen Tatort. Bekannt ist bislang, dass der Jugendliche Verletzungen aufwies. Ob diese todesursächlich waren, wird aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht kommuniziert. Eine noch ausstehende Obduktion könnte weitere Erkenntnisse liefern.

Der Polizeisprecher kündigte gegenüber BILD an: „Im Laufe des Donnerstags wird es neue Erkenntnisse und Informationen geben.“ Die genauen Umstände und ein möglicher Tathergang werden derzeit untersucht.

Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe: Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu einer möglichen Tat oder einem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 / 3000 zu melden.