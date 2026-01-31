Auto rast in Verkehrsschild – Überkopfwegweiser kracht auf Fahrbahn (FOTOS)

Mit voller Wucht krachte ein Auto gegen eine Verkehrsanlage, die daraufhin umstürzte und die Fahrbahn blockierte. Fünf Verletzte und eine Vollsperrung waren die Folge.

In der Nacht auf Samstag ereignete sich auf der Liebenauer Tangente in Graz ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Grazerin verlor gegen 21:30 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen, als sie in südöstlicher Richtung unterwegs war. Ihr Fahrzeug kam auf Höhe der Lortzinggasse nach links ab, überquerte einen Grünstreifen und prallte nach etwa 60 Metern gegen die Stütze eines Überkopfwegweisers der gegenüberliegenden Fahrspur. Der massive Aufprall ließ die Verkehrseinrichtung umstürzen, wodurch die Fahrbahn in nördlicher Richtung vollständig blockiert wurde.

Verletzte Insassen

Die junge Fahrerin war mit vier weiteren Personen im Alter zwischen 23 und 28 Jahren unterwegs, die alle aus Graz oder dem Bezirk Südoststeiermark stammen. Die Lenkerin selbst wurde im Wrack eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Graz befreit werden. Sie erlitt ebenso wie zwei mitfahrende Grazer im Alter von 23 und 25 Jahren schwere Verletzungen. Das Trio wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz transportiert und dort stationär aufgenommen.

Die beiden anderen Insassen – ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark und ein 25-jähriger Grazer – wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Graz eingeliefert, wo sie ebenfalls stationär behandelt werden mussten.

Einsatz vor Ort

Ein weiteres Fahrzeug, das zum Unfallzeitpunkt die Liebenauer Tangente in nördlicher Richtung befuhr, wurde durch den herabfallenden Überkopfwegweiser beschädigt. Die Insassen dieses Wagens blieben unverletzt. Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit mehreren Fahrzeugen an und kümmerte sich um die Bergung, Reinigung der Unfallstelle sowie notwendige Sicherungsmaßnahmen.

Der völlig zerstörte Unfallwagen musste abgeschleppt werden – es entstand Totalschaden. Mitarbeiter der Holding Graz übernahmen die Koordination der umfangreichen Aufräum- und Sicherungsarbeiten an der beschädigten Verkehrsanlage.

Für die Dauer der Einsatz- und Aufräumarbeiten blieb die Liebenauer Tangente im betroffenen Abschnitt komplett gesperrt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.